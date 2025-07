Nach rund 25 Metern kam der BMW M3 mitten im Maisfeld zum Stillstand. Der 25-jährige Lenker blieb unverletzt. KAPO AG

Ein BMW-Fahrer kam am Sonntagabend bei Dürrenäsch von der Strasse ab. Er landete unverletzt in einem Maisfeld.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 25-jähriger Autofahrer verlor am Sonntagabend ausserhalb von Dürrenäsch auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW und landete in einem Maisfeld.

Der Wagen schleuderte rund 25 Meter durch die Bepflanzung, der Lenker blieb unverletzt.

Laut Kantonspolizei Aargau gab er an, Wildschweinen ausgewichen zu sein; er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Mehr anzeigen

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend ausserhalb von Dürrenäsch mit seinem BMW M3 von der Strasse abgekommen. Der Wagen kam in einem Maisfeld zum Stillstand. Das teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit.

Der Unfall ereignete sich am 20. Juli 2025 kurz nach 21 Uhr auf der Hallwilerstrasse. Der Lenker war von Hallwil in Richtung Dürrenäsch unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Retterswil verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW schleuderte über die Strasse und fuhr in ein angrenzendes Maisfeld.

Dort zog das Auto eine Schneise in die Pflanzen und kam nach rund 25 Metern beschädigt und verschmutzt zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Hallwilerstrasse bei Dürrenäsch war zum Unfallzeitpunkt nass. Der 25-jährige Fahrer gab an, Wildschweinen ausgewichen zu sein. KAPO AG

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, Wildschweinen ausgewichen zu sein. Die Kantonspolizei Aargau zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Weitere Angaben zum Unfallhergang oder zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.