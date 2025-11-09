  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champvent VD 25-Jähriger stirbt bei Selbstunfall

SDA

9.11.2025 - 11:22

Der 25-jährige Autolenker verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild)
Der 25-jährige Autolenker verstarb noch am Unfallort. (Symbolbild)
Keystone

Keystone-SDA

09.11.2025, 11:22

Bei einem schweren Autounfall in der Waadtländer Gemeinde Champvent ist ein 25-Jähriger ums Leben gekommen. Er verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Unfall ereignete sich gegen 0.10 Uhr in der Nacht auf den heutigen Sonntag, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schrieb. Der Lenker, ein Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Waadt, verstarb demnach noch am Unfallort.

Die genauen Umstände sind Gegenstand von Ermittlungen.

Meistgelesen

SNL nimmt Trump aufs Korn +++ US-Armee schickt Soldaten in Deutschland zur Tafel
Riesenwellen ziehen Touristen auf spanischer Ferieninsel ins Meer
Juan Carlos spricht erstmals über das Leben seines Bruders, das er ihm nahm

Videos aus dem Ressort

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

Frauenstimmrecht, Sexismus, mehrfache Diskriminierung: Zwei Feministinnen aus unterschiedlichen Generationen erzählen. Was bedeutete Aktivismus damals, was heute?

05.02.2021

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Noch wenige Stunden, dann wird Brienz zum Geisterdorf: Alle müssen das Bündner Bergdorf bis am Freitagabend verlassen haben, ehe der Felssturz kommt. Rundgang durch ein Dorf im Ausnahmezustand.

11.05.2023

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

Hunderte Babys aus Sri Lanka wurden bis in die 90er-Jahre illegal in die Schweiz gebracht. Der Bund hilft den Adoptierten jetzt bei der Suche nach ihren Wurzeln. Gibt es erste Erfolge? Das weiss Sarah Ramani Ineichen vom Verein «Back to the Roots».

04.05.2023

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

«Endlich durfte ich an die Urne» – «Ein Gefühl, heute kaum vorstellbar»

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

«Der Mutter wurden ohne ihr Wissen beide Kinder genommen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

St-Livres VD. Jacke verfängt sich in Zapfwelle – Traktor tötet 57-Jährigen

St-Livres VDJacke verfängt sich in Zapfwelle – Traktor tötet 57-Jährigen

Behörden ermitteln. Hat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?

Behörden ermittelnHat eine St. Galler Lehrerin einer 13-jährigen Schülerin einen Tampon eingeführt?

Fislisbach AG. Kleinkind aus Schacht gerettet – Mutter handelt heldenhaft

Fislisbach AGKleinkind aus Schacht gerettet – Mutter handelt heldenhaft