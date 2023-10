Rund 250 Mitarbeitende der TX Group protestieren am Dienstag vor dem Hauptsitz in Zürich gegen den Stellenabbau. Keystone

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rund 250 Mitarbeitende der TX Group haben am Dienstag gegen den angekündigten Stellenabbau protestiert.

Vor dem Hauptsitz der TX Group in Zürich entrollten die Protestierenden ein Transparent mit der Aufschrift «Solidarität mit den Betroffenen – Stopp Abbau».

Die TX Group hatte kürzlich bekannt gegeben, in der Westschweiz 56 Stellen und in der Deutschschweiz rund 30 Stellen abzubauen. Mehr anzeigen

Rund 250 Mitarbeitende der TX Group haben am Dienstag in Zürich gegen den Stellenabbau protestiert. Laut dem Journalistenverband Impressum waren es rund 250. Die Mitarbeitenden forderten einen Sparstopp bis mindestens 2025.

Vor dem Hauptsitz der TX Group entrollten die Protestierenden am Dienstagmittag ein Transparent mit der Aufschrift «Solidarität mit den Betroffenen – Stopp Abbau». Zur Gruppe gehören Titel wie «Tages-Anzeiger», «20 Minuten» oder «Berner Zeitung».

Die Belegschaft übergab Tamedia-Geschäftsführerin Jessica Peppel-Schulz einen offenen Brief, der neben dem Sparstopp eine publizistische Vision und von den Aktionären Verzichte bei den Dividenden verlangt.

Mehrere Redner sprachen von immer neuen Sparaktionen, die zum Teil in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt seien. So würden Stellen häufig nicht wieder besetzt. Auch andere Medienhäuser würden nur sparen. «Der Qualitätsjournalismus in der Schweiz stirbt scheibchenweise», hiess es etwa.

Aktion auch in Lausanne

Anlass für die Protestaktion war nicht zuletzt der Umstand, dass viele langjährige Mitarbeitende vergangene Woche die Kündigung erhalten hatten, wie die Nachrichtenagentur «Keystone-SDA» aus der Belegschaft erfahren konnte.

Die Aktion wurde von der Belegschaft organisiert und von der Gewerkschaft Syndicom sowie dem Journalistenverband Impressum unterstützt. Gleichzeitig fand auch in Lausanne eine Aktion statt.

Die TX Group hatte kürzlich bekannt gegeben, in der Westschweiz 56 Stellen abzubauen und in der Deutschschweiz rund 30. Betroffen sind Mitarbeitende von «20 Minuten», «20 minutes» und der Bezahltitel.

Tamedia, in welcher die Bezahlzeitungen zusammengefasst sind, sparte bereits zwischen 2020 und 2022 rund 70 Millionen Franken ein. Unter anderem wurden damals die Redaktionen von «Berner Zeitung» und «Bund» zusammengelegt.