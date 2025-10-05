25'000 Kühen droht laut Branchenverband die Schlachtung

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Zölle treffen Schweizer Milchbranche 25'000 Kühen droht laut Branchenverband die Schlachtung

Noemi Hüsser

5.10.2025

Trotz guter Gesundheit könnten Tausende Milchkühe vorzeitig geschlachtet werden.
Trotz guter Gesundheit könnten Tausende Milchkühe vorzeitig geschlachtet werden.
dpa

Weil die USA hohe Zölle auf Schweizer Käse erheben, warnt die Branchenorganisation: Laut Schätzungen könnten bis zu 25'000 Kühe zusätzlich geschlachtet werden.

,

Keystone-SDA, Noemi Hüsser

05.10.2025, 11:17

05.10.2025, 11:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen US-Zöllen und hoher Produktion droht laut Branchenorganisation Milch rund 25'000 Kühen in der Schweiz die vorzeitige Schlachtung.
  • Der Absatz von Schweizer Käse ist stark eingebrochen, während günstiges Wetter zu einem Milchüberschuss von etwa 5 Prozent geführt hat.
  • Um Preisverfälle zu verhindern, plant die Branche Exporte für Rahm und Butter mit 11 Millionen Franken aus einem Notfallfonds.
Mehr anzeigen

Wegen der US-Zölle könnten laut der «NZZ am Sonntag» 25'000 Kühen die Schlachtung drohen. Die Zahl beruhe auf Schätzungen der Branchenorganisation Milch, wonach der aktuelle Milchüberschuss von rund 5 Prozent durch eine entsprechende Reduktion der Kühe ausgeglichen werden müsste.

In einem normalen Jahr würden 85'000 Kühe geschlachtet. Der Milchüberschuss ist laut Bericht einerseits Folge der US-Importzölle, durch die der Absatz von Schweizer Käse stark eingebrochen sei.

Andererseits hätten günstige Wetterbedingungen zu einer überdurchschnittlich hohen Milchproduktion geführt. Mehrere Bauern hätten deshalb begonnen, ihre Herden zu verkleinern und gesunde Tiere früher als geplant zum Schlachten zu geben.

Die Branchenorganisation Milch habe in ihrem Monatsbericht vor sinkenden Preisen gewarnt, sollte die Produktion nicht zurückgehen, und wolle den Export von Rahm und Butter mit 11 Millionen Franken aus einem Notfallfonds stützen.

Mehr aus dem Ressort

Attacke am Oeschinensee: Influencerin reist durch die Schweiz – und wird von Kuh unangenehm überrascht

Attacke am Oeschinensee: Influencerin reist durch die Schweiz – und wird von Kuh unangenehm überrascht

Eigentlich wollte TikTok-Userin latina.clavijo nur die Idylle geniessen – doch eine Kuh machte kurzen Prozess und warf die Influencerin zu Boden. Was danach passierte, zeigt dir das Video.

29.09.2025

Meistgelesen

25'000 Kühen droht laut Branchenverband die Schlachtung
Natalie Rickli lehnte Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gazastreifen ab
Schiri-Experte Erlachner erklärt die Bamert-Szene in St.Gallen
Paola Felix ist auf der Sonnenseite geboren – und lebt frei von Skandalen
«Rolling Stone» adelt Taylor Swifts Album – doch bei Fans ist es unten durch

Mehr News

Offizieller Appell noch offen. Natalie Rickli lehnte Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gazastreifen ab

Offizieller Appell noch offenNatalie Rickli lehnte Aufnahme verletzter Kinder aus dem Gazastreifen ab

«Wir sind im Begriff, Fehler zu wiederholen». Bundesrat und Historiker ziehen Vergleiche zu den 1930er-Jahren

«Wir sind im Begriff, Fehler zu wiederholen»Bundesrat und Historiker ziehen Vergleiche zu den 1930er-Jahren

3950 Franken Busse. Vizepräsident von Blatten wegen Betretens der Sperrzone verurteilt

3950 Franken BusseVizepräsident von Blatten wegen Betretens der Sperrzone verurteilt