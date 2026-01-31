  1. Privatkunden
Todesumstände unklar Frau (26) in St. Gallen tot aufgefunden – anwesender Mann festgenommen

SDA

31.1.2026 - 13:17

Eine 26-jährige Frau ist am Freitagmorgen in einer Wohnung in St. Gallen tot aufgefunden worden. (Symbolbild)
Eine 26-jährige Frau ist am Freitagmorgen in einer Wohnung in St. Gallen tot aufgefunden worden. (Symbolbild)
Keystone

Am Freitagmorgen wurde in einer St. Galler Wohnung eine tote 26-jährige Schweizerin gefunden. Die Polizei nahm einen anwesenden 28-jährigen Eritreer fest. Die Todesumstände sind unklar, Ermittlungen laufen.

Keystone-SDA

31.01.2026, 13:17

31.01.2026, 13:42

Nach einem Notruf hat der Rettungsdienst in St. Gallen am Freitagmorgen in einer Wohnung eine tote Frau aufgefunden. Die Umstände des Todes der 26-jährigen Schweizerin sind Gegenstand von Ermittlungen.

Die Notruf an den Rettungsdienst ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen um 6.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Die Polizei habe einen 28-jährigen im Kanton St. Gallen wohnhaften Eritreer festgenommen, der zum Zeitpunkt des Auffindens der Verstorbenen im Appartement anwesend war.

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen.

