Die Kantonspolizei Graubünden musste wegen einem tödlichen Unfall ausrücken. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Tragisches Unglück in Arosa GR: Eine 27-jährige Deutsche verliert auf einem Balkon den Halt. Obwohl ihre Kollegin sie noch halten will, stürzt sie 15 Meter in die Tiefe und stirbt vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Arosa GR kam es nach einem Sturz von einem Balkon zu einem Todesfall.

Eine 27-jährige Deutsche stürzte ab und erlag ihren Verletzungen vor Ort.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Hergang. Mehr anzeigen

Eine 27-jährige Deutsche befand sich laut der Kantonspolizei Graubünden um 19 Uhr gemeinsam mit einer Kollegin auf dem Balkon ihres Studios im fünften Stock.

Gemäss ersten Erkenntnissen verlor sie auf dem Balkongeländer sitzend das Gleichgewicht und stürzte, trotz eines Halteversuches der Kollegin, gut 15 Meter in die Tiefe.

Ihre Kollegin und Drittpersonen eilten ihr zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Gemeinsam führten ein Team des Ambulanz-Stützpunktes Arosa sowie eine Crew der Rega eine Reanimation durch. Trotz dieser Reanimation erlag die Frau ihren schweren Verletzungen vor Ort. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt die Kantonspolizei Graubünden den Hergang, der zu diesem Sturz führte.