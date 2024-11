Ein tödlicher Unfall ereignete sich in Leuk im Kanton Wallis. Bild: Kantonspolizei Wallis

Bei einem Verkehrsunfall in Leuk im Kanton Wallis ist ein 27-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Personen werden dabei verletzt.

SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Leuk im Kanton Wallis ist ein 27-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärten Gründen ist es dabei am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr auf der Strasse von Siders Richtung Susten zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem entgegenkommenden Lastwagen gekommen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Autofahrers feststellen.

Zwei weitere Fahrzeuge verwickelt

Beim Opfer handelt es sich um einen 27-jährigen sri-lankischen Staatsangehörigen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Durch den Aufprall wurden zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Drei Insassen mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur genauen Unfallursache ein.

sda/tcar