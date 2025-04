Der Unfall ereignete sich auf einer Grossbaustelle in Schlieren ZH. BRK News

Bei einem Arbeitsunfall ist am Mittwoch ein 28-jähriger Bauarbeiter gestorben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Auf einer Grossbaustelle in Schlieren ZH ist am Mittwoch ein Arbeiter tödlich verunfallt. Beim Unfallopfer handelt es sich um einen 28-jährigen Bauarbeiter, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Der 28-Jährige war mit mehreren Arbeitskollegen auf einer Baustelle mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Dabei löste sich ein an einem Kran befestigtes Schalungselement. Der Bauarbeiter wurde dadurch so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Arbeitskollegen und Angehörigen des Verstorbenen wurden durch Notfallseelsorger und Care-Teams betreut.

Der genaue Unfallhergang wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich, dem Forensischen Institut Zürich und dem Institut für Rechtsmedizin in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl abgeklärt.