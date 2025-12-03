  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brutale Tat in Urdorf ZH Mann prügelt Jugendlichen (12)  ins Koma – jetzt muss er vor Gericht

SDA

3.12.2025 - 07:55

An der Steinackerstrasse in Urdorf ZH kam es zum brutalen Angriff.
An der Steinackerstrasse in Urdorf ZH kam es zum brutalen Angriff.
Keystone SDA

Vor dem Bezirksgericht Dietikon muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der im März 2024 einen ihm völlig unbekannten Buben angegriffen haben soll. Laut Anklage packte er den 12-Jährigen im Drogenrausch und schlug dessen Kopf mehrfach gegen eine hölzerne Abdeckung.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

03.12.2025, 07:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 28-jähriger Schweizer steht wegen eines Angriffs auf einen 12-Jährigen vor Gericht; die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchte Tötung vor.
  • Der Mann soll im LSD-Rausch gehandelt haben und den Buben mit dem Kopf mehrmals gegen eine Holzverkleidung geschlagen haben.
  • Das Opfer erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und musste monatelang im Kinderspital behandelt werden.
Mehr anzeigen

Ein 28-Jähriger steht heute Mittwoch wegen eines brutalen Angriffs auf einen 12-Jährigen vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH. Im Drogenrausch soll er den ihm Unbekannten gepackt und mit dem Kopf mehrfach gegen eine Wand geschlagen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Schweizer versuchte Tötung vor, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Die Tat ereignete sich demnach am 8. März 2024 in Urdorf ZH, mitten auf der Strasse. Viermal schlug der Beschuldigte laut Anklage den Kopf des Opfers gegen die Holzabdeckung eines Palettenrahmens. Der 12-Jährige erlitt ein schweres Schädelhirntrauma. Wenige Minuten nach der Tat wurde der Beschuldigte verhaftet.

Das Opfer musste monatelang im Kinderspital hospitalisiert bleiben. Die Anklage zählt diverse Blutungen und Brüche am Kopf auf. An den Folgen leidet der damals 12-Jährige gemäss Anklage bis heute.

Warum der 28-Jährige ausgerechnet auf den 12-Jährigen losgegangen war, ist unklar. Er habe sich aber in einem psychotischen Rauschzustand befunden, ausgelöst durch flüssiges LSD, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Nicht der erste Vorfall

LSD nahm er offenbar öfter. An dem Tag habe er zwar zum ersten Mal flüssiges LSD genommen. Doch dass er unter dem Einfluss von LSD in aggressiv-psychotische Zustände versetzt werden kann, hätte der Mann wissen müssen, insbesondere wenn er die eingenommene Menge änderte. Die Anklage listet zwei Vorfälle auf, bei einem davon hatte der Mann Polizisten attackiert.

Die Staatsanwaltschaft lässt offen, wie die Tat genau zu bewerten ist. Neben der Anklage wegen versuchter Tötung nennt sie als Möglichkeit auch fahrlässige schwere Körperverletzung oder Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit. Allen gemeinsam ist, dass der 28-Jährige sich der möglichen negativen Folgen des Konsums bewusst gewesen sein müsste. Je nach Bewertung wäre das Strafmass unterschiedlich hoch.

Der Beschuldigte befindet sich bereits im vorzeitigen Strafvollzug. Wie sein Verteidiger die Tat bewertet, zeigt sich im Prozess.

Meistgelesen

Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte
USA stoppen Einwanderungsanträge aus 19 Ländern +++ Trump beschimpft Menschen aus Somalia als Müll﻿
Autofahrer fuhr betrunken mit 120 km/h durch Dorf und tötete 25-Jährigen
FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach Sieg im Heimrennen
Armeechef Süssli warnt eindringlich vor Putin und wird unbequem

Mehr aus dem Ressort

«Ich bin besorgt». Geheime Sotomo-Umfrage zeigt Ja-Trend zur SRG-Halbierungsinitiative

«Ich bin besorgt»Geheime Sotomo-Umfrage zeigt Ja-Trend zur SRG-Halbierungsinitiative

Brisantes Urteil. Massenüberwachung durch NDB verstösst gegen Grundrechte

Brisantes UrteilMassenüberwachung durch NDB verstösst gegen Grundrechte

Grosse Mehrheit ist dagegen. Schweizer wollen nichts von Zoll-Deal mit Trump wissen

Grosse Mehrheit ist dagegenSchweizer wollen nichts von Zoll-Deal mit Trump wissen