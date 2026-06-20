2,8 Tonnen Emmi-Käse verseucht – Bund warnte Bevölkerung erst acht Tage danach

Der Tweet ging erst acht Tage nach dem Salmonellenfund raus. blue News

Kurz vor Ostern rief Emmi 2,8 Tonnen Weichkäse zurück, weil Salmonellen gefunden worden waren. Die öffentliche Warnung des Bundes kam aber erst Tage später. Nun zeigen interne Unterlagen, wo es hakte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Emmi-Tochterkäserei Landbrügg wurden Salmonellen in Weichkäse entdeckt.

Emmi, Coop und Migros riefen die Produkte am Karfreitag zurück, der Bund warnte erst am Dienstag danach.

Der «Tages-Anzeiger» hat nun rekonstruiert, wieso das Bundesamt so lange wartete. Mehr anzeigen

In der Käserei Landbrügg in Schüpfheim tauchten am 30. März 2026 Salmonellen in einer internen Probe auf. Wie Medien damals berichteten, ging es um Weichkäse ab Produktionsdatum 18. Februar und insgesamt 2,8 Tonnen Käse. Betroffen waren unter anderem der Bergbrie, Kräuterbrie und der Käse Pinochio.

Am Karfreitag riefen Emmi, Coop und Migros das gesamte Sortiment der Käserei zurück. Coop hatte die betroffenen Käse laut dem Bericht bereits im Kassensystem gesperrt und suchte über Supercard-Daten nach Kund*innen, die Produkte gekauft hatten. Auch beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen lag bereits vor Ostern ein Entwurf für eine öffentliche Warnung bereit. Die Veröffentlichung stockte aber, wie der «Tages-Anzeiger» damals publik machte.

Der Journalist dieser Zeitung liess nicht locker und verlangte mit dem Öffentlichkeitsgesetz Dokumente dazu heraus.

Mit diesen konnte er rekonstruieren, was genau diese Verzögerung auslöste: Das Bundesamt verlangte definitive Laborresultate und vollständige Angaben zu Produkten und Chargen, obwohl Emmi am Karfreitag meldete, mindestens 10 Prozent der Käse enthielten Salmonellen. Am Ostersamstag scheiterte die Warnung laut den internen Unterlagen an widersprüchlichen Daten zwischen Emmi und Migros.

Nach den Feiertagen wurden selbst die Bundesangestellten nervös: Ein Mitglied der Geschäftsleitung sah «erhebliche Reputationsrisiken» und schrieb in einer E-Mail, man gerate «wirklich in Erklärungsnot». Eine Fachbereichsleiterin hielt dagegen: «Im Zentrum steht hier die Lebensmittelsicherheit – nicht der Schutz der Reputation» des Bundesamts.

Betreff: AW: Ankündigung: öffentliche Warnung Salmonellen in Weichkäse Liebe Kolleginnen und Kollegen Ich sehe erhebliche Reputationsrisiken , wenn wir diese ÖW heute – vier Tage und ein langes Wochenende nach dem Rückruf publizieren. Dieser Rückruf war in allen Medien und «das Amt» kommt erst nach den wohlverdienten Ferien mit dieser ÖW. Wir kommen hier wirklich in Erklärungsnot , wenn kommentiert wird, dass wir erst so spät kommen. Daher folgende dringende Fragen bevor wir publizieren: • Sind wir rechtlich verpflichtet , heute diese ÖW zu publizieren, obwohl die Info bereits in allen Medien war und der Rückruf längst erfolgt ist?

• Können wir einfach den Rückruf (ohne Push) auf unserer Webseite publizieren?

Konsequenz: Die Warnung des Bundes ging erst am Dienstag, 7. April, um 18.07 Uhr an die Medien – acht Tage nach dem ersten Verdacht und vier Tage nach dem Rückruf durch Hersteller und Händler.

Das BLV sagt dem «Tages-Anzeiger», es habe nach dem Fall die Antwortfristen verkürzt und prüfe weitere Anpassungen. Die Käserei Landbrügg bleibt geschlossen; laut Produktionsleiter Marino Melchiorre stammten die Salmonellen aus der Rohmilch eines Zulieferbetriebs, der Standort werde nicht weitergeführt.