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Von Metallteil getroffen 29-jähriger Bauarbeiter stirbt auf Autobahn-Baustelle in Giswil OW

SDA

13.6.2026 - 12:20

Dieses Metallelement traf den 29-Jährigen und verletzte ihn tödlich.
Dieses Metallelement traf den 29-Jährigen und verletzte ihn tödlich.
Keystone

Im Kanton Obwalden endete ein Arbeitsunfall tödlich. Ein Bauarbeiter wurde auf der A8 von einem Metallteil getroffen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Keystone-SDA

13.06.2026, 12:20

13.06.2026, 12:34

Ein 29-jähriger Bauarbeiter ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf der A8 bei Giswil OW ums Leben gekommen. Er wurde von einem Metallelement am Kopf getroffen und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.15 Uhr auf der Baustelle des A8-Tunnels Kaiserstuhl, wie die Kantonspolizei Obwalden am Samstag mitteilte. Der Mann wurde beim Anheben des Metallelements am Kopf getroffen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der 29-Jährige noch vor Ort. Die genaue Unfallursache werde derzeit ermittelt, hiess es weiter.

Die Bergung des Metallelements sowie des involvierten Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst, ein Rettungshelikopter der Air Glaciers, die Feuerwehr sowie ein Care Team und die Staatsanwaltschaft.

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