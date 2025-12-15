29-Jähriger stirbt auf Baustelle, nachdem ein Kranarm abbricht

29-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Egg ZH Ein 29-jähriger Arbeiter ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Egg im Kanton Zürich gestorben. Er wurde durch einen herabfallenden Kranarm getroffen. Die Kantonspolizei schildert, wie es dazu gekommen ist. 15.12.2025

Bei einem tragischen Unfall ist ein 29-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in Egg ZH gestorben. Ein Kranausleger brach beim Entladen eines Lastwagens auseinander und begrub den Mann unter sich.

Keystone-SDA SDA

Ein 29-jähriger Arbeiter ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Egg im Kanton Zürich gestorben. Er wurde durch einen herabfallenden Kranarm getroffen. Die eigentliche Unfallursache war vorerst unbekannt.

Gegen 10.30 Uhr waren Arbeiter mit einem Kranausleger eines Lastwagens daran, Kies auf ein Dach zu heben, wie die Kantonspolizei Zürich am Montagnachmittag mitteilte. Aus vorerst ungeklärten Gründen brach der Kranarm dabei auseinander.

Trotz Wiederbelebungsmassnahmen durch den Rettungsdienst verstarb der getroffene Arbeiter noch auf der Unfallstelle. Auf Anordnung des Staatsanwalts wurde der Lastwagen mit dem Kranausleger zur weiteren Untersuchung sichergestellt.