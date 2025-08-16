  1. Privatkunden
Weinfelden TG Kind (3) musste in Badi reanimiert werden – Untersuchung läuft

Lea Oetiker

16.8.2025

Ein drei Jahre altes Mädchen musste nach einem Notfall aus dem Wasser reanimiert werden.
Ein drei Jahre altes Mädchen musste nach einem Notfall aus dem Wasser reanimiert werden.
KEYSTONE

In einer Badi in Weinfelden TG kam es zu einem Unfall im Wasser. Eine 3-Jährige musste reanimiert werden. Sie überlebte.

Lea Oetiker

16.08.2025, 11:19

16.08.2025, 11:26

In einer Badi in Weinfelden TG ist es am Freitag zu einem Badeunfall gekommen. Ein drei Jahre altes Mädchen musste nach einem Notfall aus dem Wasser reanimiert werden, schreibt die Kantonspolizei (Kapo) Thurgau in einer Mitteilung.

Kurz vor 16.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Kleinkind regungslos im Schwimmbecken entdeckt worden sei, teilte die Kapo Thurgau weiter mit. Der Bademeister sowie eine anwesende medizinische Fachperson begannen sofort mit der Reanimation – mit Erfolg.

Für weitere medizinische Abklärungen wurde das Mädchen anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben.

Die genauen Umstände des Badeunfalls werden derzeit abgeklärt.

