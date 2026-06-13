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Sommer dreht auf 30 Grad sind erst der Anfang – jetzt rollt eine Hitzewelle an

Dominik Müller

13.6.2026

Die Sonne dürfte in der kommenden Woche zum ständigen Begleiter werden.
Die Sonne dürfte in der kommenden Woche zum ständigen Begleiter werden.
Imago

Der Sommer schaltet in den Hochgang. Bereits ab Mitte Woche könnten in vielen Regionen Temperaturen von über 30 Grad gemessen werden. Im Flachland sind laut Prognosen sogar bis zu 35 Grad möglich.

Dominik Müller

13.06.2026, 13:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Sommer legt in der Schweiz in der kommenden Woche deutlich zu und bringt verbreitet Temperaturen von über 30 Grad.
  • Nach einem meist sonnigen Wochenende mit 26 bis 28 Grad steigen die Werte ab Mitte Woche vielerorts auf 30 bis 35 Grad.
  • Eine längere Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht, dafür nehmen Schwüle, Tropennächte und die Gefahr von Wärmegewittern zu.
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Nach einem sonnigen und warmen Wochenende dürfte es in der Schweiz in der kommenden Woche nochmals deutlich heisser werden. Meteorologen erwarten verbreitet Temperaturen von über 30 Grad – und das voraussichtlich über mehrere Tage hinweg.

Bereits am Wochenende dominieren laut «MeteoNews» in weiten Teilen des Landes die sonnigen Abschnitte. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 26 und 28 Grad, im Westen und Süden sind lokal bereits «gut 30 Grad drin», schreibt der Wetterdienst in seinem Meteoblog.

Zu Beginn der neuen Woche ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, vor allem im Osten. Laut SRF-«Meteo» gehen die Temperaturen dort vorübergehend leicht zurück. Danach nimmt der Sommer aber rasch Fahrt auf.

Hochsommer ab Wochenmitte

MeteoNews rechnet bereits für Mittwoch vielerorts mit der 30-Grad-Marke und spricht von der «Ouvertüre in eine ganze Reihe an prognostizierten Hitzetagen». SRF-«Meteo» erwartet spätestens ab Donnerstag verbreitet Hitzetage. Im Flachland seien dann Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad möglich.

Am Mittwoch rechnet MeteoNews verbeitet mit Temperaturen über 30 Grad.
Am Mittwoch rechnet MeteoNews verbeitet mit Temperaturen über 30 Grad.
MeteoNews

Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Schwüle zu. Besonders auf der Alpensüdseite wird die Luft bereits zur Wochenmitte drückender, gegen Ende der Woche auch nördlich der Alpen. Zudem könnten vor allem in Städten und an grossen Seen vereinzelt Tropennächte auftreten, bei denen die Temperatur selbst nachts nicht unter 20 Grad fällt.

Eine nachhaltige Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht. Zwar könnten sich in den Bergen vereinzelt Wärmegewitter bilden, «ein markanter Kälteeinbruch oder eine grundlegende Wetterumstellung zeichnet sich derzeit jedoch nicht ab», schreibt SRF-«Meteo». Wie lange die Hitzephase anhält, ist allerdings noch unsicher.

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