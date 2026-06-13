30 Grad sind erst der Anfang – jetzt rollt eine Hitzewelle an

Nach einem sonnigen und warmen Wochenende dürfte es in der Schweiz in der kommenden Woche nochmals deutlich heisser werden. Meteorologen erwarten verbreitet Temperaturen von über 30 Grad – und das voraussichtlich über mehrere Tage hinweg.
Bereits am Wochenende dominieren laut «MeteoNews» in weiten Teilen des Landes die sonnigen Abschnitte. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 26 und 28 Grad, im Westen und Süden sind lokal bereits «gut 30 Grad drin», schreibt der Wetterdienst in seinem Meteoblog.
Zu Beginn der neuen Woche ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, vor allem im Osten. Laut SRF-«Meteo» gehen die Temperaturen dort vorübergehend leicht zurück. Danach nimmt der Sommer aber rasch Fahrt auf.
Hochsommer ab Wochenmitte
MeteoNews rechnet bereits für Mittwoch vielerorts mit der 30-Grad-Marke und spricht von der «Ouvertüre in eine ganze Reihe an prognostizierten Hitzetagen». SRF-«Meteo» erwartet spätestens ab Donnerstag verbreitet Hitzetage. Im Flachland seien dann Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad möglich.
Mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Schwüle zu. Besonders auf der Alpensüdseite wird die Luft bereits zur Wochenmitte drückender, gegen Ende der Woche auch nördlich der Alpen. Zudem könnten vor allem in Städten und an grossen Seen vereinzelt Tropennächte auftreten, bei denen die Temperatur selbst nachts nicht unter 20 Grad fällt.
Eine nachhaltige Abkühlung ist derzeit nicht in Sicht. Zwar könnten sich in den Bergen vereinzelt Wärmegewitter bilden, «ein markanter Kälteeinbruch oder eine grundlegende Wetterumstellung zeichnet sich derzeit jedoch nicht ab», schreibt SRF-«Meteo». Wie lange die Hitzephase anhält, ist allerdings noch unsicher.
Video aus dem Ressort
«Teneriffa der Schweiz»: Warum in einem St. Galler Dorf Palmen, Kiwis und Feigen gedeihen
Knapp 50 Einwohner*innen, jährlich gegen 200'000 Gäste – Quinten SG am Walensee gilt als Teneriffa der Schweiz. Nur mit dem Schiff oder zu Fuss erreichbar, bietet das Weindorf südländisches Flair und ganz viel Sonne.