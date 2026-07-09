Ein Beziehungsstreit endete mit einem Feuerwehreinsatz und einem Sachschaden von rund 80'000 Franken: Eine 30-jährige Frau zündete auf dem Balkon Gegenstände ihres Ex-Partners an – wenig später stand die Hausfassade in Flammen. Vor Gericht zeigte sie sich geständig.

Eine Frau musste sich vor dem Bezirksgericht Winterthur verantworten, weil sie die Sachen ihres Ex-Freundes auf dem Balkon verbrannte.

Darum geht’s Eine 30-Jährige setzte nach einem Streit mit ihrem Partner auf dem Balkon Gegenstände in Brand.

Das Feuer griff auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über und verursachte rund 80'000 Franken Schaden.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Laut Gericht hätte das Feuer jedoch deutlich grössere Schäden anrichten können.

Das Bezirksgericht Winterthur verurteilte die Frau wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Zusammenfassung erstellt mit

Weil eine 30-jährige Frau in Winterthur gekränkt war, musste im September 2024 sogar die Feuerwehr ausrücken – plötzlich stand nämlich die Hausmauer eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Bewohner mussten flüchten. Nun stand die 30-Jährige vor Gericht, wie die NZZ berichtet. Sie selbst nennt ihr Handeln im Nachhinein «sehr dumm und unüberlegt».

Gemäss Anklage wollte die Frau ihrem damaligen Lebenspartner «eins auswischen», berichtet die NZZ. Sie fühlte sich verletzt, nachdem er ihr vorgeworfen hatte, fremdgegangen zu sein. Auf dem Balkon stapelte sie Papier, Broschüren und Schuhe ihres heutigen Ex-Freundes auf den Rost eines Kugelgrills. Rund einen Meter daneben legte sie seine Kleider auf einen Haufen. Der Grill stand nur 30 bis 50 Zentimeter von der Holzfassade entfernt.

Anschliessend zündete sie den Grill an und ging zurück in die Wohnung. Damit Rauch und Brandgeruch nicht hineingelangten, schloss sie die Balkontür. Im Schlafzimmer setzte sie sich aufs Bett, um etwas zu lesen, schlief laut Anklage aber für etwa fünf Minuten ein. Das genügte, damit zuerst die Kleider und danach die Fassade Feuer fingen.

Feuerwehr verhindert grösseren Schaden

Wie die NZZ weiter schreibt, soll die Frau den Brand bemerkt haben, und anschliessend habe sie zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen. Sie rannte mit einem Eimer hin und her, füllte ihn mit Wasser und schüttete ihn gegen die Fassade. Vor Gericht sagte sie, das sei «nicht wirklich erfolgreich gewesen».

Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich rasch unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80'000 Franken. Laut dem Einzelrichter hätte das Feuer jedoch auch einen Schaden in Millionenhöhe verursachen können, heisst es in der NZZ.

Probleme mit den Nachbarn habe sie nach dem Vorfall keine gehabt. Eine Familie mit Kindern habe ihr gesagt: «Es ist voll okay, das kann passieren, wir sind froh, dass es nicht schlimmer war und niemand verletzt worden ist.»

Auch Brille einer Kollegin verbrannt

Vor Gericht wurde der Fall im abgekürzten Verfahren verhandelt, nachdem die Beschuldigte sämtliche Vorwürfe anerkannt hatte, berichtet die NZZ. Neben der Brandstiftung musste sie sich auch wegen Sachbeschädigung verantworten.

Eine Woche vor dem Brand hatte sie die Brille einer Kollegin im Wert von 560 Franken verbrannt. Auf die Frage nach dem Grund antwortete sie: «Ich weiss es ehrlich gesagt nicht mehr, es ist lange her. Ich weiss nur noch, dass ich sehr hässig war.»

Die Frau ist bereits zweimal wegen Körperverletzung vorbestraft. Zuletzt wurde sie 2023 zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen verurteilt. Dazu sagte sie vor Gericht: «Ein Streit ist eskaliert.» Zudem wurde ein Alkoholproblem thematisiert. Seit den Vorfällen lebt die 30-Jährige wieder bei ihrer Mutter, heisst es in der Zeitung.

Das Bezirksgericht Winterthur verurteilte die Frau wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Der Vollzug wurde bei einer verlängerten Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Während dieser Zeit muss sie eine Alkohol- und Psychotherapie absolvieren. Ausserdem muss sie rund 6000 Franken Verfahrens- und Gerichtskosten bezahlen.