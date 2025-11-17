Kurz nach drei Uhr in der Nacht fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich in Adliswil ein Fahrzeug aufgrund dessen Fahrweise auf. Der Lenker beschleunigte in einer 80er-Zone auf rund 195 Kilometern pro Stunde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.
In Langnau am Albis konnte der Autofahrer von einer Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Am Steuer sass ein 30-jähriger Ukrainer. Er wurde noch vor Ort verhaftet, die Polizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.
Nach der polizeilichen Befragung übergab die Kantonspolizei ihn an die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis. Diese hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.