Einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich hat in Adliswil einen Raser gestoppt und anschliessend festgenommen. Symbolbild: sda

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag in Adliswil einen Autolenker erwischt, der mit rund 195 km/h unterwegs war. Der Fahrer wurde verhaftet.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Zürich hat in Adliswil einen Raser gestoppt.

Der Mann war in einer 80ger Zone mit rund 195 km/h unterwegs.

Der 30-jährige Ukrainer wurde noch vor Ort verhaftet, seinen Führerausweis ist er los. Mehr anzeigen

Kurz nach drei Uhr in der Nacht fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich in Adliswil ein Fahrzeug aufgrund dessen Fahrweise auf. Der Lenker beschleunigte in einer 80er-Zone auf rund 195 Kilometern pro Stunde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

In Langnau am Albis konnte der Autofahrer von einer Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Am Steuer sass ein 30-jähriger Ukrainer. Er wurde noch vor Ort verhaftet, die Polizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.

Nach der polizeilichen Befragung übergab die Kantonspolizei ihn an die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis. Diese hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt.