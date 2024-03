In den letzten zwei Wochen sind im Berner Jura etwa 30 Ortsschilder verschwunden. TeleBielingue

Im Berner Jura sind rund 30 Ortstafeln verschwunden. Wer hinter dem Verschwinden der Schilder steckt, ist noch nicht bekannt. Die Gemeinden sind ratlos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Berner Jura sind in den letzten zwei Wochen etwa 30 Ortsschilder verschwunden.

Wer hinter der Aktion steckt, ist noch nicht bekannt.

Die Wiederanfertigung der Tafeln wird teuer: Pro Stück bezahle man 300 Franken.

Demnach beläuft sich der Schaden insgesamt auf rund 9000 Franken. Mehr anzeigen

Sie markieren für gewöhnlich den Anfang einer Ortschaft in der Schweiz: Die blauen Tafeln, auf denen in Weiss der Gemeindename prangt. Manchmal sind sie auch weiss und die Schrift in Schwarz gehalten.

Ein skurriles Erscheinungsbild zeigt sich aktuell im Berner Jura. Dort sind um die 30 Dörfer gerade nicht angeschrieben. Wer die Ortstafeln gestohlen hat? Das ist noch unklar.

Demnach hätten an den Wochenenden vom 24. Februar sowie dem 2. März Unbekannte in verschiedenen Gemeinden die Schilder abmontiert und mitgenommen, wie «TeleBielingue» berichtet. Das Tiefbauamt vom Kanton Bern steht vor einem Rätsel und die Aktion wird zu einem teuren Spass für die Behörden.

«Haben im Moment keine Ahnung»

Über 30 Schilder von verschiedenen Gemeinden sind abhandengekommen. Weil es so viele sind, gehe man von einer grösseren Aktion und nicht von einem einfachen Streich aus.

In der «Info»-Sendung von «TeleBielingue» sagt Wesley Mercerat, Strasseninspektor im Berner Jura: «Im Moment haben wir keine Ahnung, niemand hat Forderungen gestellt oder eine Nachricht hinterlassen.»

Wesley Mercerat, Strasseninspektor im Berner Jura

Das Tiefbauamt würde nun eine komplette Liste aller fehlender Tafeln erstellen, um so Strafanzeige wegen Diebstahl erstatten zu können. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Kein Zusammenhang mit Bauernprotesten

Die Aktion erinnert an die Bauernproteste vom vergangenen Februar. Damals hatten Landwirte im Kanton Bern in verschiedenen Gemeinden die Tafeln umgedreht, um so auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Einen Zusammenhang sieht Mercerat aber nicht, wie er im Interview mit «TeleBielingue» meint. Und auch Martin Kohli von der bern-jurassischen Landwirtschaftskammer schliesse einen Zusammenhang zu «99,9 Prozent» aus.

Neuanfertigung der Tafeln wird teuer

Das Verschwinden der rund 30 Ortsschilder kommt teuer. Die Anfertigung koste laut Mercerat 300 Franken pro Stück, was sich auf einen Schaden von insgesamt 9000 Franken beräppelt.

Hinzu komme noch die Arbeit, um sie wieder anzubringen, wie das zweisprachige Regionalfernsehen der Stadt Biel weiter berichtet.

Die Ämter und Gemeinden bleiben weiter an der Aufklärung des Vorfalls. Und wollen herausfinden, wer hinter der Aktion steckt.

