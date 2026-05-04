Bei Arbeiten auf dem Dach eines Wohngebäudes in Chiasso im Tessin ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Als Vorsichtsmassnahme wurden rund 30 Personen vorübergehend evakuiert.
Keystone-SDA
04.05.2026, 15:26
04.05.2026, 15:33
SDA
Nach einer ersten Rekonstruktion der Tessiner Kantonspolizei entstand das Feuer, als vier Arbeiter auf dem Dach des Hauses mit einem Gasbrenner Arbeiten ausführten.
Die Flammen blieben auf den Aussenbereich des Gebäudes beschränkt, wie die Tessiner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Laut einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt ein Arbeiter leichte Verbrennungen an den Händen, während ein weiterer leichte Symptome einer Rauchvergiftung zeigte. Beide Männer seien zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht worden.
Vor Ort waren Einsatzkräfte Tessiner Kantonspolizei, unterstützt von der Gemeindepolizei Chiasso, dem Rettungsdienst Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) sowie der Feuerwehr des Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM).
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