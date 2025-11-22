  1. Privatkunden
Bodio TI Brand in Wohnhaus ausgebrochen – 30 Personen evakuiert

SDA

22.11.2025 - 09:10

Die Löscharbeiten am brennenden Wohnhaus in Bodio TI waren am Samstagmorgen noch in Gange. (Symbolbild)
Die Löscharbeiten am brennenden Wohnhaus in Bodio TI waren am Samstagmorgen noch in Gange. (Symbolbild)
Keystone

Am Samstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus. 30 Personen mussten evakuiert werden.

Keystone-SDA

22.11.2025, 09:10

22.11.2025, 09:27

In einem Wohnhaus in Bodio TI ist am frühen Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. 30 Personen aus angrenzenden Gebäuden wurden zur Sicherheit vorübergehend evakuiert.

Die Feuerwehr war gegen 9 Uhr morgens noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Offenbar wurde niemand verletzt. Der Polizei wurden keine Verletzten oder Personen mit einer Rauchvergiftung gemeldet.

