Bei Walchwil ZG 30-Tonnen-Fels stürzt auf Strasse

Sven Ziegler

27.11.2025

Der Nagelfluhblock liegt jetzt unterhalb der Strasse.
Der Nagelfluhblock liegt jetzt unterhalb der Strasse.
Amt für Wald und Wild

In Walchwil  ZG hat sich am Mittwochabend oberhalb des Franzosenlochs ein massiver Nagelfluhblock gelöst und die Hinterbergstrasse beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News

27.11.2025, 14:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein rund 30 Tonnen schwerer Block stürzte durch den Wald auf die Hinterbergstrasse.
  • Der Fels hinterliess tiefe Schäden, Personen waren keine gefährdet.
  • Die Strasse bleibt gesperrt, weitere Abklärungen laufen.
Mehr anzeigen

In Walchwil ZG hat sich am Mittwochabend ein etwa 25 Kubikmeter grosser Nagelfluhblock aus einem Steilhang gelöst. Der rund 30 Tonnen schwere Block rutschte aus dem lockeren Boden, durchbrach mehrere Bäume und erreichte schliesslich die Hinterbergstrasse, wie der Kanton Zug mitteilt.

Auf seinem Weg schlug der Fels eine Schneise in den Wald. Die umstürzenden Bäume nahmen dem Block zwar viel Energie, dennoch hinterliess der Aufprall auf der Strasse deutliche Schäden. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Ereignisses niemand auf der Route.

Eine erste Einschätzung der Fachleute ergab, dass keine akute Gefahr besteht. Weitere Untersuchungen sind im Gang. Sollte sich die Lage als stabil erweisen, soll die Hinterbergstrasse bis zum Wochenende provisorisch repariert und wieder geöffnet werden.

