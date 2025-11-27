Der Nagelfluhblock liegt jetzt unterhalb der Strasse. Amt für Wald und Wild

In Walchwil ZG hat sich am Mittwochabend oberhalb des Franzosenlochs ein massiver Nagelfluhblock gelöst und die Hinterbergstrasse beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News Sven Ziegler

In Walchwil ZG hat sich am Mittwochabend ein etwa 25 Kubikmeter grosser Nagelfluhblock aus einem Steilhang gelöst. Der rund 30 Tonnen schwere Block rutschte aus dem lockeren Boden, durchbrach mehrere Bäume und erreichte schliesslich die Hinterbergstrasse, wie der Kanton Zug mitteilt.

Auf seinem Weg schlug der Fels eine Schneise in den Wald. Die umstürzenden Bäume nahmen dem Block zwar viel Energie, dennoch hinterliess der Aufprall auf der Strasse deutliche Schäden. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Ereignisses niemand auf der Route.

Eine erste Einschätzung der Fachleute ergab, dass keine akute Gefahr besteht. Weitere Untersuchungen sind im Gang. Sollte sich die Lage als stabil erweisen, soll die Hinterbergstrasse bis zum Wochenende provisorisch repariert und wieder geöffnet werden.