Urteil zur Berner Velodiebesbande 300 gestohlene Velos: Kassiert Florian K. heute über sechs Jahre Haft?

Petar Marjanović, Thun

19.12.2025

Das Regionalgericht Bern-Oberland in Thun verkündet am Freitagmorgen das Urteil.
Das Regionalgericht Bern-Oberland in Thun verkündet am Freitagmorgen das Urteil.
Bild: Keystone

Sie knackten hunderte Schlösser und machten die Beute auf Facebook zu Geld. Heute stehen drei Männer vor dem Berner Oberländer Regionalgericht für ihr Urteil bereit.

Petar Marjanović, Thun

19.12.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Männer standen im Dezember vor dem Regionalgericht Bern-Oberland, weil sie über Jahre hinweg im Raum Bern und Basel hunderte Velos gestohlen und weiterverkauft haben sollen.
  • Die Staatsanwaltschaft fordert für den mutmasslichen Drahtzieher 78 Monate Haft und einen Landesverweis, für die beiden Mitangeklagten je 30 Monate.
  • Aufgeflogen ist die Gruppe nach einer Polizeikontrolle, die zu umfangreichen Ermittlungen und einer 139-seitigen Anklageschrift führte.
Mehr anzeigen

Drei Männer, allesamt um die dreissig Jahre alt, standen im Dezember an zwei Tagen vor Gericht. blue News berichtete über den Prozess. Sie sollen Teil einer Diebesbande gewesen sein, die über 300 Velos im Raum Bern und Basel gestohlen haben soll. Der Fall wurde vor dem Regionalgericht Bern-Oberland in Thun verhandelt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den mutmasslichen Drahtzieher Florian K. eine unbedingte Freiheitsstrafe von 78 Monaten, also sechseinhalb Jahre. Zudem forderte die Anklage die Ausschaffung des Deutschen aus der Schweiz. Für die beiden Schweizer Mitangeklagten Tiago S. und Loris H. fordert die Staatsanwältin jeweils eine Haftstrafe von 30 Monaten. Die drei Männer sollten laut Anklage zudem Bussen und die Gerichtskosten zahlen.

blue News hat die Namen aller Angeklagten im Artikel aus rechtlichen Gründen geändert. Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Urteil wird heute eröffnet.

So flogen die Männer auf

Die Ermittlungen gegen die Gruppe begannen im August 2020 eher zufällig. Die Berner Kantonspolizei hielt den Deutschen Florian K. an, weil er auf einem gestohlenen Velo durch die Bundesstadt fuhr.

Zwar liess die Polizei ihn nach einem Tag Haft vorerst wieder frei, behielt ihn aber im Auge. Unter dem Namen «Guerra» starteten die Ermittler später eine Aktion und werteten schliesslich sein Mobiltelefon aus. Darauf fanden sie hunderte Fotos von gestohlenen Velos, die auf Facebook Marketplace verkauft wurden.

Die 139-seitige Anklageschrift beschreibt ein dreistes Geschäftsmodell. Die Männer knackten laut Anklage Veloschlösser, fotografierten die Beute und boten sie online zu Dumpingpreisen an. In einem Fall verkauften sie ein Mountainbike im Wert von 6300 Franken für lediglich 1000 Franken. Insgesamt sollen Waren im Wert von rund 393'000 Franken gestohlen worden sein.

Die Anklageschrift ist 139 Seiten lang.
Die Anklageschrift ist 139 Seiten lang.
Bild: blue News

So war die Hauptverhandlung

Im Zentrum der Vorwürfe steht der deutsche Angeklagte. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft 357 Diebstähle sowie weitere Delikte vor, darunter einen versuchten Raub. In über 100 Fällen soll er allein mehrere hunderttausend Franken eingenommen haben. In weiteren Fällen soll er gemeinsam mit Komplizen gehandelt haben. Die beiden Schweizer sollen an einem Teil der Diebstähle beteiligt gewesen sein.

Drei Männer vor Gericht. Über 100 Velos bei Bern geklaut – die Bande verkaufte die Beute dreist auf Facebook

Drei Männer vor GerichtÜber 100 Velos bei Bern geklaut – die Bande verkaufte die Beute dreist auf Facebook

Vor Gericht äusserte sich der Deutsche ausführlich. Er räumte ein, an vielen Diebstählen beteiligt gewesen zu sein, bestritt aber, der Kopf der Bande gewesen zu sein. Einer der Mitangeklagten bestritt eine Mitverantwortung an der Diebstahlserie.

Die Verteidigung versuchte im Prozess, das Strafmass zu senken. Der Anwalt von Florian K. betonte, sein Mandant habe wegen seiner Kokainsucht gestohlen. Er verglich die Taten mit einfachen Diebstählen und nicht mit einem «Einbruch im Louvre». Die Anwälte der beiden Schweizer bestritten teilweise die Vorwürfe. Sie argumentierten, die Anklage könne nicht genau belegen, wer bei welchem Diebstahl tatsächlich beteiligt gewesen sei.

Das Gericht hatte bei der Urteilsfindung über zahlreiche Einzeldelikte zu befinden. Zudem stand zur Diskussion, ob frühere bedingte Strafen widerrufen werden. Bis zur Urteilsverkündung gilt für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.

Was uns die Anklage lehrt

  • Verloren geglaubte Fahrräder können wiedergefunden werden. Allein durch die Ermittlung gegen diese drei Beschuldigte konnten herausgefunden werden, wo hunderte Velos gelandet sind.
  • Wer ein Velo hat, sollte sich Angaben zum Velo (Rahmennummer, Marke, Farbe, Kaufpreis) und ein Foto aufbewahren.
  • Bei einem Diebstahl sollte unbedingt Anzeige erstattet werden. So kann bei der Festnahme einer Diebesbande besser zugeordnet werden, wem welches Velo gehört und wann gestohlen wurde.
  • Je häufiger es in einer bestimmten Gegend zu Velodiebstählen kommt, desto eher kann die Polizei Muster erkennen und aktiv mit verdeckten Ermittlern arbeiten.
  • Velodiebstähle können auch online angezeigt werden.
Mehr anzeigen

