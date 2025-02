Die Häuserzeile beim Lochergut wird abgerissen. Screenshot Google View

Die Noldin Immobilien AG plant den Abriss und Neubau von Wohnhäusern an der Badenerstrasse in Zürich. 46 neue Wohnungen und Gewerberäume sollen entstehen. Die bestehenden Mietparteien müssen raus.

31 Mieterparteien müssen nun ein neues Zuhause finden.

Am Zürcher Lochergut, an der Badenerstrasse 211, 213, 217 und 219, müssen die Mieter*innen ihre Wohnungen verlassen – auch die sich darin befindenden Lokale müssen raus.

Grund dafür: Die Noldin Immobilen AG wird rund 46 neue Wohnungen, sechs Gewerberäume im Erdgeschoss und eine zusammenhängende Verkaufsfläche im Untergeschoss bauen, wie «20 Minuten» schreibt.

Der Baubeginn ist frühstens für 2027 geplant. Den Mietern wird mit der Baueingabe 2026 gekündigt. Der Auszug der derzeitigen 31 Mietparteien sei «leider unumgänglich», sagt CEO Benjamin Noldin zur Zeitung. Die Häuser aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert befänden sich in einem «äusserst desolaten Zustand».

Die Verwaltung würde die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Suche nach einer neuen Bleibe jedoch unterstützen. «Wir legen Wert darauf, dass die Betroffenen bis zum Baubeginn ein neues Zuhause finden», sagt Noldin.

Es sollen keine Luxusapartments entstehen

Einzugsbereite seien die Wohnungen voraussichtlich 2029. Wie hoch die Miete sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. «Es ist uns ein Anliegen, dass keine ‹Luxusapartments›, sondern Wohnungen mit orts- und quartierüblichen Preisen entstehen», sagt Noldin weiter. «Wir bauen keine Eigentumswohnungen, sondern Mietwohnungen für den Zürcher Mietermarkt.»

Auch die Gewerbetreibenden, die Meyer's Bar, K-Street Toast oder das Bistro Lochergut, müssen aus den Häusern raus. Ob sie in den Neubau wieder einziehen können, ist unklar. Mit dem Meyer's sei man aber bereits im Gespräch.

Noldin ergänzt, dass auch in den neuen Häusern lokale Firmen unterkommen werden. «Wir sind ein Familienunternehmen in der dritten Generation: Uns ist wichtig, dass unsere Bauprojekte nicht nur in der Excel-Liste gut aussehen, sondern auch in der Realität einen echten Mehrwert schaffen.»