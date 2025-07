Bei einer Frontalkollision in Orges VD ist am Samstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Das Elektrofahrzeug, in dem er sass, fing nach dem Aufprall Feuer – zwei Helfer retteten den Fahrer noch rechtzeitig.

Für den Passagier, einen Franzosen, kam jede Hilfe zu spät. Police Vaud

Keystone-SDA SDA

Bei einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto in Orges VD ist am Samstagabend der 33-jährige Passagier eines vierrädrigen Elektrofahrzeugs ums Leben gekommen. Der Fahrer und die beiden Insassen des Autos wurden verletzt. Das Elektrofahrzeug ging in Flammen auf.

Durch den Unfalllärm und aufsteigenden Rauch alarmiert, eilten zwei Privatpersonen zum Unfallort auf der Kantonsstrasse und riefen kurz nach 21 Uhr den Notruf. Nach Polizeiangaben vom Sonntag bargen sie den Fahrer und den Passagier aus dem vierrädrigen Elektrofahrzeug, bevor dieses vollständig in Brand geriet.

Den 30-jährigen Lenker flog ein Helikopter der Rettungsflugwacht ins Universitätsspital Lausanne. Er schwebt gemäss der Polizei nicht in Lebensgefahr. Für den Passagier, einen Franzosen, kam jede Hilfe zu spät.

Die beiden 47- und 48-jährigen Insassen des Autos aus dem Aargau erlitten ebenfalls Verletzungen und wurden ins Spital gefahren. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Elektrofahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte in das entgegenkommende Auto.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Die Stützpunktfeuerwehr Waadt Nord rückte mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften aus.