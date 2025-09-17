  1. Privatkunden
Auf Strasse gefallen Mann stürzt beim Pilzsammeln von Felswand – tot

SDA

17.9.2025 - 13:04

Der Mann verstarb beim Pilzesammeln. (Symbolbild)
Der Mann verstarb beim Pilzesammeln. (Symbolbild)
Zacharie Scheurer/dpa-tmn/Archivbild

Im Morobbiotal bei Carena ist am Mittwoch ein 33-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Pilzsammler rutschte an einer Felswand aus und stürzte auf die Strasse.

Keystone-SDA

17.09.2025, 13:04

Im Tessin ist ein 33-jähriger Pilzsammler tödlich verunglückt. Er war im Morobbiotal auf einer Felswand abgerutscht und auf die Strasse gefallen.

Dabei verletzte er sich tödlich. Zum Unfall kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr in Carena, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

Der italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Gegend von Bellinzona habe sich auf einer Felswand befunden. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der Mann aus und fiel auf die Strasse darunter. Die Kantonspolizei und ein Rettungshelikopter konnten nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen, wie es weiter hiess.

