Am Freitagmorgen ist am Schwarzbirg in Isenfluh, in der Gemeinde Lauterbrunnen, eine Lawine niedergegangen. Polizei Bern

Ein 35-jähriger aus dem Kanton Bern ist am Freitagmorgen bei einem Lawinenniedergang am Schwarzbirg in Isenfluh BE.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitagmorgen wurde ein Mann in Isenfluh BE von einer Lawine verschüttet.

Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Ermittlungen wurden aufgenommen. Mehr anzeigen

Am Freitagmorgen ist am Schwarzbirg in Isenfluh, in der Gemeinde Lauterbrunnen, eine Lawine niedergegangen. Dabei wurde ein Mann verschüttet und konnte trotz rascher Rettungseinsätze nur noch tot geborgen werden.

Nach Angaben der Kantonspolizei Bern war der 35-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern gegen 10.20 Uhr gemeinsam mit einer weiteren Person auf einer Variantenabfahrt im Gebiet «Ufen Hubeln» unterwegs, als sich ein Schneebrett löste.

Drittpersonen, die sich in der Nähe befanden, orteten und bargen den Verschütteten mithilfe einer Kameradenrettung. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte der Alpinen Rettung Schweiz und der Air-Glaciers-Helikopterteams erlag der Mann seinen Verletzungen.

Die Kantonspolizei Bern hat unter Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.