37-Jährige stürzt zehn Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kletterunfall am Chrüzberg 37-Jährige stürzt zehn Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer

Noemi Hüsser

31.5.2026

Symbolbild Alpin
Symbolbild Alpin
Kantonspolizei St. Gallen

Am Chrüzberg im Kanton St. Gallen ist am Samstagnachmittag eine 37-jährige Kletterin rund zehn Meter abgestürzt. Die Rega barg die Frau und flog sie mit eher schweren Verletzungen ins Spital.

Noemi Hüsser

31.05.2026, 14:02

Am Chrüzberg Kanton St. Gallen ist es am Samstagnachmittag zu einem Kletterunfall gekommen. Eine 37-jährige Frau wurde dabei eher schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 16.30 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung ein, dass eine Kletterin am Chrüzberg abgestürzt sei. Die Rega konnte die Verunfallte lokalisieren, bergen und anschliessend ins Spital fliegen.

Die 37-Jährige war zusammen mit einem Begleiter unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte sie dabei rund zehn Meter in die Tiefe und zog sich eher schwere Verletzungen zu. Ihr Begleiter konnte selbstständig ins Tal absteigen.

Meistgelesen

Wegen Absagen der Musiker: Trump will bei US-Jubiläumsfeier im Mittelpunkt stehen
Unwetterwarnungen in der Romandie: Gewitter und Regen ziehen über die Schweiz
Jacqueline Badran nennt Daniel Jositsch «ein Möchtegern-Alphamännchen»
Jessica Morettis Geheimkonto: Ermittler untersuchen verdächtige Geldflüsse
37-Jährige stürzt zehn Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer