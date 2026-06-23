In Escholzmatt LU hat die Polizei am Montagnachmittag eine 37-jährige Frau tot und einen schwer verletzten 35-jährigen Mann aufgefunden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

Polizei geht von Tötungsdelikt aus 37-jährige tote Frau in Bach bei Escholzmatt LU gefunden

In Escholzmatt LU hat die Polizei am Montagnachmittag eine tote Frau und einen schwer verletzten Mann aufgefunden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab.

Die beiden Personen wurden demnach kurz nach 14 Uhr im Ballenbach im Gebiet Schwandacher entdeckt. Die Verstorbene ist 37 Jahre, der verletzte Mann 35 Jahre alt. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gilt der Mann für die Strafverfolgungsbehörden als Tatverdächtiger. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die genauen Umstände des mutmasslichen Tötungsdelikts sowie die Ursache der Verletzungen des Mannes sind noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Sursee geführt.