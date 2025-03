Ein 38-jähriger Belgier ist in der Region Schönbiel oberhalb von Zermatt VS tödlich verunfallt. Keystone

Keystone-SDA SDA

Ein 38-jähriger Belgier ist am Sonntag auf einer Skitour in der Region Schönbiel oberhalb von Zermatt VS tödlich verunfallt. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er in die Tiefe.

Der Mann war mit zwei weiteren Personen unterwegs. Gegen 8.30 Uhr habe die Gruppe die Schönbielhütte in Richtung Zermatt verlassen, wie die Kantonspolizei Wallis heute mitteilte.

Auf einer Höhe von zirka 2670 Meter sei er abgestürzt. Die ausgerückten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.