Nach einigen angenehm warmen Tagen kündigt sich in der Schweiz bereits die nächste Hitzephase an. Zunächst drohen am Wochenende noch Gewitter und Regen. Danach könnten die Temperaturen wieder auf bis zu 35 Grad steigen.

Schwitzen im August 40 Grad und mehr? Extreme Hitzewelle rollt auf die Schweiz zu

Darum geht’s Bis Freitag bleibt es meist sonnig und bis zu 28 Grad warm.

Am Wochenende steigt das Risiko für kräftige Gewitter.

Ab Ende Juli erwartet MeteoSchweiz Höchstwerte zwischen 28 und 35 Grad. Einige Modelle sagen auch 40 Grad voraus. Zusammenfassung erstellt mit

Die Schweiz bekommt vorerst eine kleine Verschnaufpause. Bis und mit Freitag bleibt es laut Meteo News meist sonnig und warm. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad.

Am Samstag wird es unbeständiger. Vor allem entlang der Alpen, möglicherweise aber auch im Mittelland, können kräftige Gewitter entstehen. Gleichzeitig sind erneut Werte über 30 Grad möglich.

Am Sonntag folgt eine kurze Abkühlung. Ein Südwestwind bringt mehr Wolken, Regen und örtlich weitere Gewitter. Vor allem in den Alpen und im Osten dürfte es nass werden.

Danach kommt die Hitze zurück

Lange hält die kühlere Phase voraussichtlich nicht an. MeteoSchweiz erwartet zwischen dem 30. Juli und dem 5. August ziemlich sonnige Tage mit Höchstwerten zwischen 28 und 35 Grad.

Ein Hochdruckgebiet soll sich vom Mittelmeer nach Mitteleuropa ausdehnen. Vor allem in den Alpen bleiben am Nachmittag Schauer und Gewitter möglich.

Einzelne Wetter-Apps und Modellläufe berechnen für Anfang August sogar Werte nahe 40 Grad. Solche Prognosen über zehn bis vierzehn Tage sind allerdings noch sehr unsicher.

Meteorologen warnen deshalb davor, sich auf einzelne Extremwerte festzulegen. Klar ist derzeit nur: Zum Monatswechsel dürfte es in der Schweiz wieder deutlich heisser werden.