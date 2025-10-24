Der Aprikosenbauer kämpfte vor Gericht rund 10 Jahre lang. KEYSTONE

Ein jahrelanger Rechtsstreit im Unterwallis ist entschieden: Ein Bauherr aus Genf muss einem Aprikosenbauer Schadenersatz zahlen. Baustellenstaub hatte vor zehn Jahren 42 Tonnen Früchte unbrauchbar gemacht – nun sprach das Bundesgericht ein endgültiges Urteil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bauherr aus Genf muss 275’000 Franken an einen Obstbauern in Martigny zahlen.

Staub einer Baustelle hatte 2015 rund 42 Tonnen Aprikosen verschmutzt und unverkaufbar gemacht.

Das Bundesgericht bestätigte den Zusammenhang zwischen Baustelle und Ernteverlust – nach zehn Jahren Streit. Mehr anzeigen

Ein kurioser, aber folgenschwerer Fall aus dem Wallis hat nach zehn Jahren juristischem Tauziehen ein Ende gefunden: Der Bauherr einer Grossbaustelle in Martigny muss einem Aprikosenbauern insgesamt 275’000 Franken Entschädigung leisten.

Wie aus dem nun veröffentlichten Bundesgerichtsurteil hervorgeht, hatte Baustellenstaub im Sommer 2015 rund 42 Tonnen Aprikosen unbrauchbar gemacht. Die Früchte waren so stark verschmutzt, dass sie nach der Sortierung «grau, klebrig und unverkäuflich» waren, berichtet der «Walliser Bote».

Der betroffene Unterwalliser Obstbauer verlor durch den Schaden rund 180’000 Franken Umsatz – und kämpfte seither um Gerechtigkeit. Der verantwortliche Genfer Architekt der benachbarten Wohnüberbauung bestritt über Jahre, allein haftbar zu sein. Mehrfach versuchte er, den Fall auf höhere Instanzen zu ziehen – bis hin zum Bundesgericht, das nun sämtliche Argumente des Bauherrn zurückwies.

Ein Stück Genugtuung für den Bauern

Dieser hatte geltend gemacht, dass der Bauer durch die verlorene Ernte Arbeitskosten gespart habe – ein Abzug, der laut Gericht jedoch «nicht ausreichend belegt» war. Auch seine Hinweise auf Hagel und Windböen überzeugten nicht. Zwar habe es kleinere Hagelschäden gegeben, doch diese seien «unbedeutend» gewesen, so das Gericht.

«Der Zusammenhang zwischen der Baustelle und dem Ernteverlust ist klar erwiesen», heisst es im Urteil.

Damit bestätigt das Bundesgericht die Einschätzung der kantonalen Instanzen und Fachgutachter.

Für den Bauern bedeutet das Urteil nach zehn Jahren ein Stück Genugtuung – aber auch Ernüchterung. «Es ist ein grosser Sieg, aber ein sehr später. Die Jahre des Wartens haben mich moralisch zermürbt», sagte er gegenüber dem Nouvelliste. Seine Anwältin sprach von einer «unnötig langen Prozedur», die bereits in erster Instanz hätte abgeschlossen werden können.

Doch auch nach dem Urteil bleibt der Fall zäh: Der Bauer erhält derzeit weniger als 2’000 Franken pro Monat – die Auszahlung könnte sich also über ein weiteres Jahrzehnt hinziehen.

Fall «Amnesty» sorgte dieses Jahr für Schlagzeilen

Ein völlig anderes, aber ebenso symbolträchtiges Beispiel lieferte in diesem Jahr die Berner Justiz. Wie blue News berichtete, wurde Amnesty-Mitarbeiterin Lisa Salza 2022 gebüsst, weil sie mit fünf Kolleg*innen eine Petition gegen den Ukraine-Krieg bei der russischen Botschaft in Bern überreichen wollte.

Die Aktion dauerte wenige Minuten, verursachte keinen Aufruhr – und landete trotzdem vor Gericht. Nach drei Jahren Verfahren sprach das Obergericht Bern die Aktivistin frei und kritisierte das Vorgehen der Staatsanwaltschaft scharf: Diese habe «stur nach Schema F» gehandelt und die Verhältnismässigkeit ausser Acht gelassen.

«Die Busse ist absurd und völkerrechtswidrig», sagte Amnesty-Sprecherin Natalie Wenger. «Das Gericht hat zum Glück korrigiert, was nie hätte passieren dürfen.»

Am Ende musste der Kanton Bern 12’000 Franken Verfahrenskosten tragen – bezahlt von den Steuerzahler*innen.