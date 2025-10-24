  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Staubstreit im Wallis 42 Tonnen Aprikosen beschäftigen Gerichte 10 Jahre lang

Sven Ziegler

24.10.2025

Der Aprikosenbauer kämpfte vor Gericht rund 10 Jahre lang.
Der Aprikosenbauer kämpfte vor Gericht rund 10 Jahre lang.
KEYSTONE

Ein jahrelanger Rechtsstreit im Unterwallis ist entschieden: Ein Bauherr aus Genf muss einem Aprikosenbauer Schadenersatz zahlen. Baustellenstaub hatte vor zehn Jahren 42 Tonnen Früchte unbrauchbar gemacht – nun sprach das Bundesgericht ein endgültiges Urteil.

Sven Ziegler

24.10.2025, 08:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bauherr aus Genf muss 275’000 Franken an einen Obstbauern in Martigny zahlen.
  • Staub einer Baustelle hatte 2015 rund 42 Tonnen Aprikosen verschmutzt und unverkaufbar gemacht.
  • Das Bundesgericht bestätigte den Zusammenhang zwischen Baustelle und Ernteverlust – nach zehn Jahren Streit.
Mehr anzeigen

Ein kurioser, aber folgenschwerer Fall aus dem Wallis hat nach zehn Jahren juristischem Tauziehen ein Ende gefunden: Der Bauherr einer Grossbaustelle in Martigny muss einem Aprikosenbauern insgesamt 275’000 Franken Entschädigung leisten.

Wie aus dem nun veröffentlichten Bundesgerichtsurteil hervorgeht, hatte Baustellenstaub im Sommer 2015 rund 42 Tonnen Aprikosen unbrauchbar gemacht. Die Früchte waren so stark verschmutzt, dass sie nach der Sortierung «grau, klebrig und unverkäuflich» waren, berichtet der «Walliser Bote»

Der betroffene Unterwalliser Obstbauer verlor durch den Schaden rund 180’000 Franken Umsatz – und kämpfte seither um Gerechtigkeit. Der verantwortliche Genfer Architekt der benachbarten Wohnüberbauung bestritt über Jahre, allein haftbar zu sein. Mehrfach versuchte er, den Fall auf höhere Instanzen zu ziehen – bis hin zum Bundesgericht, das nun sämtliche Argumente des Bauherrn zurückwies.

Ein Stück Genugtuung für den Bauern

Dieser hatte geltend gemacht, dass der Bauer durch die verlorene Ernte Arbeitskosten gespart habe – ein Abzug, der laut Gericht jedoch «nicht ausreichend belegt» war. Auch seine Hinweise auf Hagel und Windböen überzeugten nicht. Zwar habe es kleinere Hagelschäden gegeben, doch diese seien «unbedeutend» gewesen, so das Gericht.

«Der Zusammenhang zwischen der Baustelle und dem Ernteverlust ist klar erwiesen», heisst es im Urteil.

Damit bestätigt das Bundesgericht die Einschätzung der kantonalen Instanzen und Fachgutachter.

Für den Bauern bedeutet das Urteil nach zehn Jahren ein Stück Genugtuung – aber auch Ernüchterung. «Es ist ein grosser Sieg, aber ein sehr später. Die Jahre des Wartens haben mich moralisch zermürbt», sagte er gegenüber dem Nouvelliste. Seine Anwältin sprach von einer «unnötig langen Prozedur», die bereits in erster Instanz hätte abgeschlossen werden können.

Doch auch nach dem Urteil bleibt der Fall zäh: Der Bauer erhält derzeit weniger als 2’000 Franken pro Monat – die Auszahlung könnte sich also über ein weiteres Jahrzehnt hinziehen.

Fall «Amnesty» sorgte dieses Jahr für Schlagzeilen

Ein völlig anderes, aber ebenso symbolträchtiges Beispiel lieferte in diesem Jahr die Berner Justiz. Wie blue News berichtete, wurde Amnesty-Mitarbeiterin Lisa Salza 2022 gebüsst, weil sie mit fünf Kolleg*innen eine Petition gegen den Ukraine-Krieg bei der russischen Botschaft in Bern überreichen wollte.

Die Aktion dauerte wenige Minuten, verursachte keinen Aufruhr – und landete trotzdem vor Gericht. Nach drei Jahren Verfahren sprach das Obergericht Bern die Aktivistin frei und kritisierte das Vorgehen der Staatsanwaltschaft scharf: Diese habe «stur nach Schema F» gehandelt und die Verhältnismässigkeit ausser Acht gelassen.

«Die Busse ist absurd und völkerrechtswidrig», sagte Amnesty-Sprecherin Natalie Wenger. «Das Gericht hat zum Glück korrigiert, was nie hätte passieren dürfen.»

Am Ende musste der Kanton Bern 12’000 Franken Verfahrenskosten tragen – bezahlt von den Steuerzahler*innen.

Mehr aus der Schweiz

Rätsel bei Maienfeld. Luxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz

Rätsel bei MaienfeldLuxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz

Ausländische Investoren verhindern. Falera GR sagt klar Ja zur Übernahme von Skigebiet Laax

Ausländische Investoren verhindernFalera GR sagt klar Ja zur Übernahme von Skigebiet Laax

110 Stellen bedroht. Autozulieferer aus St. Gallen muss Werk schliessen

110 Stellen bedrohtAutozulieferer aus St. Gallen muss Werk schliessen

Meistgelesen

Luxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz
Schweizer Firmen trotzen Trumps Zollhammer – doch der Schein trügt
Wegen Werbe-Spot: Trump bricht Gespräche mit Kanada ab
Russisches Gericht verdonnert 21-Jährige zu 14 Jahren Haft – wegen eines Telegram-Kanals
Bub kauft in Online-Shop für 30'000 Franken ein – Vater muss zahlen