Panne beim Kantonswechsel430 Rentner in Moutier müssen 830’000 Franken zurückzahlen
Gabriela Beck
21.1.2026
Nach dem Kantonswechsel von Moutier zum Jura landete bei Hunderten Rentnerinnen und Rentnern plötzlich doppelt so viel Geld auf dem Konto. Der Fehler kostet nun 430 Pensionierte eine unerwartete Rückzahlung.
Beim Kantonswechsel der Gemeinde Moutier vom Kanton Bern zum Jura kam es zu einer Kuriosität: 430 Rentnerinnen und Rentner erhielten im Januar ihre Rente doppelt überwiesen – einmal von der Ausgleichskasse Jura und zusätzlich von jener des Kantons Bern.
Die Doppelzahlung war jedoch kein Bonus, sondern ein Fehler. Die Berner Ausgleichskasse zahlte Renten irrtümlich weiter an Personen aus Moutier, die Ergänzungsleistungen beziehen. Aufgefallen ist dies erst, nachdem sich mehrere Betroffene wegen der unerwarteten Gutschriften meldeten.
Zur Erklärung heisst es aus Bern, der Kantonswechsel einer grossen Gemeinde sei ein «einmaliger und komplexer Vorgang», für den es keine Erfahrungswerte gebe. Trotz sorgfältiger Vorbereitung sei es zu einem Missverständnis gekommen. Insgesamt wurden rund 830’000 Franken zu viel ausbezahlt, berichtet das SRF.
Marcel Winistoerfer, Stadtpräsident von Moutier, zeigt sich verständnisvoll: Solche Fehler könnten bei einem derartigen Wechsel passieren, auch wenn er hoffe, dass es bei dieser einen Panne bleibe.
Die betroffenen Pensionierten müssen das zu viel erhaltene Geld nun zurückzahlen. In Absprache mit der Ausgleichskasse Jura habe man die Rückforderung der irrtümlich ausbezahlten Renten umgehend eingeleitet, teilte die Berner Ausgleichskasse mit.
