Panne beim Kantonswechsel 430 Rentner in Moutier müssen 830’000 Franken zurückzahlen

Gabriela Beck

21.1.2026

Die Gemeinde Moutier hat am 1. Januar 2026 vom Kanton Bern zum Kanton Jura gewechselt. 
Die Gemeinde Moutier hat am 1. Januar 2026 vom Kanton Bern zum Kanton Jura gewechselt. 
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott (Archivbild)

Nach dem Kantonswechsel von Moutier zum Jura landete bei Hunderten Rentnerinnen und Rentnern plötzlich doppelt so viel Geld auf dem Konto. Der Fehler kostet nun 430 Pensionierte eine unerwartete Rückzahlung.

Redaktion blue News

21.01.2026, 19:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Kantonswechsel der Gemeinde Moutier vom Kanton Bern zum Kanton Jura kam es zu einer Panne bei den Rentenzahlungen.
  • 430 Pensionierte erhielten ihre Rente im Januar doppelt, weil die Berner Ausgleichskasse irrtümlich weiterzahlte.
  • Die zu viel ausbezahlten rund 830’000 Franken werden nun zurückgefordert.
Mehr anzeigen

Beim Kantonswechsel der Gemeinde Moutier vom Kanton Bern zum Jura kam es zu einer Kuriosität: 430 Rentnerinnen und Rentner erhielten im Januar ihre Rente doppelt überwiesen – einmal von der Ausgleichskasse Jura und zusätzlich von jener des Kantons Bern.

Die Doppelzahlung war jedoch kein Bonus, sondern ein Fehler. Die Berner Ausgleichskasse zahlte Renten irrtümlich weiter an Personen aus Moutier, die Ergänzungsleistungen beziehen. Aufgefallen ist dies erst, nachdem sich mehrere Betroffene wegen der unerwarteten Gutschriften meldeten.

Zur Erklärung heisst es aus Bern, der Kantonswechsel einer grossen Gemeinde sei ein «einmaliger und komplexer Vorgang», für den es keine Erfahrungswerte gebe. Trotz sorgfältiger Vorbereitung sei es zu einem Missverständnis gekommen. Insgesamt wurden rund 830’000 Franken zu viel ausbezahlt, berichtet das SRF.

«Berntreue» dagegen. Nach historischem Konflikt wechselt Moutier vom Kanton Bern zum Jura

«Berntreue» dagegenNach historischem Konflikt wechselt Moutier vom Kanton Bern zum Jura

Marcel Winistoerfer, Stadtpräsident von Moutier, zeigt sich verständnisvoll: Solche Fehler könnten bei einem derartigen Wechsel passieren, auch wenn er hoffe, dass es bei dieser einen Panne bleibe.

Die betroffenen Pensionierten müssen das zu viel erhaltene Geld nun zurückzahlen. In Absprache mit der Ausgleichskasse Jura habe man die Rückforderung der irrtümlich ausbezahlten Renten umgehend eingeleitet, teilte die Berner Ausgleichskasse mit.

Weg für den Kantonswechsel von Moutier ist frei

Weg für den Kantonswechsel von Moutier ist frei

Das Städtchen Moutier wird aller Voraussicht nach Anfang 2026 jurassisch. Die Stimmberechtigten des Kantons Bern lassen die Gemeinde ziehen und haben am Sonntag dem Vertragswerk, das den Kantonswechsel regelt, deutlich zugestimmt.

22.09.2024

