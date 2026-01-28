Mit nur einem Klick landet Frau in rechtlichem Albtraum

Eine Frau aus der Schweiz macht bei einem Online-Quiz mit. Dann zahlt sie plötzlich 4300 Franken. Niklas Graeber/dpa

Online-Quiz, charmantes Verkaufsgespräch, ein Klick – und plötzlich flattert ein Vertrag über mehrere Tausend Franken ins Haus. So erging es einer Kundin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Firma «Fit on Time» verkauft teure Coaching-Verträge, die laut Kundinnen kaum persönliche Betreuung bieten und schwer kündbar sind.

In der Schweiz besteht kein generelles Rücktrittsrecht für solche Online-Abschlüsse, was rechtlich oft zulasten der Konsumenten ausgelegt wird.

Laut SRF und Beobachter mehren sich ähnliche Beschwerden, während das Unternehmen betont, transparent zu informieren und Alternativen anzubieten. Mehr anzeigen

Es begann harmlos – mit einem Online-Quiz. Dann ein freundliches Telefonat. Und kurze Zeit später unterschrieb eine Frau aus der Schweiz einen Vertrag über ein sechsmonatiges Fitnesscoaching für stolze 4300 Franken. «Es ging alles so schnell», erinnert sie sich gegenüber dem «Beobachter». Noch am selben Tag klickte sie sich in ein umfassendes Programm – doch das böse Erwachen folgte prompt.

Was «Fit on Time» als individuelle Rundumbetreuung in den Bereichen Training, Ernährung und mentaler Gesundheit anpreist, entpuppte sich für die Frau vor allem als App-gestütztes Selbstcoaching. Für die digital wenig versierte Kundin mit körperlichen Einschränkungen kaum umsetzbar. Bereits zwei Wochen nach Vertragsabschluss bat sie um eine Auflösung – vergeblich.

Das Unternehmen verwies auf seine AGB, wie der «Beobachter» schreibt: Eine Kündigung sei nur bei «wichtigem Grund» möglich. Technische Überforderung? Kein solcher. Statt einer Lösung folgte die Forderung: 800 Franken «Stornogebühr» – später sogar 1400. Als sie nicht zahlte, kam die Betreibung. Höhe: 5000 Franken.

Kein Einzelfall – SRF-Konsumentenmagazin schlägt Alarm

Was zunächst wie ein Einzelfall klingt, entpuppt sich als System: Die SRF-Sendung «Kassensturz» dokumentierte mehrere ähnliche Fälle, in denen insbesondere Frauen von vergleichbaren Abläufen berichten. Auch beim Beratungszentrum des «Beobachters» sind weitere Beschwerden eingegangen.

Und was sagt das Gesetz? Nicht viel. In der Schweiz existiert kein generelles Widerrufsrecht, wie es etwa in Deutschland üblich ist. Laut einer Konsumentenschutzexpertin ist die Rechtslage kompliziert. «Ob es sich um einen Auftrag oder einen Kurs handelt, ist entscheidend», erklärt sie. Kurse müssen grundsätzlich vollständig bezahlt werden, auch bei Nichtnutzung.

In beschriebenen Fall spricht der Zugang zu sämtlichen Inhalten dafür, dass es sich rechtlich um einen Kurs handle – Kündigung ausgeschlossen. Eine Probezeit, wie sie im Fitnessbereich üblich wäre? Fehlanzeige. Die Firma lehnt das kategorisch ab: Zu grosser Aufwand zu Beginn, zu grosses Risiko, dass Kunden «nur den Plan abgreifen» und sofort kündigen.

Transparenz oder Täuschung?

«Fit on Time» betont gegenüber dem «Beobachter», man kläre Kundinnen und Kunden umfassend auf und prüfe deren digitale Fähigkeiten. In Fällen von Überforderung biete man Alternativen an. Die hohen Kosten rechtfertigt das Unternehmen mit dem Personal- und Betreuungsaufwand.

Doch für Kundinnen wie die Frau aus der Schweiz bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Sie fühlte sich überrumpelt und im Stich gelassen – und zahlt nun einen hohen Preis für einen Klick zu viel.