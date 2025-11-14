  1. Privatkunden
Schwere Verletzung in Appenzell 46-jähriger Töfffahrer unter Auto eingeklemmt und mitgeschleift

Noemi Hüsser

14.11.2025

Der Motoradfahrer wurde vom Auto mehrere Meter mitgeschleift.
Der Motoradfahrer wurde vom Auto mehrere Meter mitgeschleift.
Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

Beim Versuch, mehrere Fahrzeuge zu überholen, geriet ein 46-jähriger Motorradfahrer in Appenzell in einen schweren Unfall. Die Rega brachte den Mann ins Spital.

Noemi Hüsser

14.11.2025, 10:16

14.11.2025, 10:21

Ein 46-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend in Appenzell unter einem Auto eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der Töfffahrer hatte laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mehrere wegen eines Rückstaus langsam fahrende Fahrzeuge überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er wieder auf die rechte Fahrbahn ausweichen und fuhr dabei ins Heck eines Autos. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr anschliessend auf das Motorrad auf.

Der eingeklemmte Motorradfahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Rega flog ihn schliesslich ins Spital.

