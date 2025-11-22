465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Imposantes «Voyage»-Spektakel 465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses

SDA

22.11.2025 - 22:15

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery
465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Königspalast statt Bundeshaus: am diesjährigen Rendez-vous Bundesplatz wurde das Publikum auf eine Reise um die Welt mitgenommen.

Königspalast statt Bundeshaus: am diesjährigen Rendez-vous Bundesplatz wurde das Publikum auf eine Reise um die Welt mitgenommen.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Ein Pharao statt sieben Bundesräte: während der Licht- und Tonshow wurde die Fassade des Bundeshauses zur ägyptischen Pyramide.

Ein Pharao statt sieben Bundesräte: während der Licht- und Tonshow wurde die Fassade des Bundeshauses zur ägyptischen Pyramide.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Erstmals wurde die Show mit Live-Musik untermalt.

Erstmals wurde die Show mit Live-Musik untermalt.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Mit einer eigenen Lichtshow machten schweizerisch-tibetische Aktivistinnen und Aktivisten auf die Streichung von Bildern aus Tibet bei der Lichtprojektion am Bundeshaus aufmerksam.

Mit einer eigenen Lichtshow machten schweizerisch-tibetische Aktivistinnen und Aktivisten auf die Streichung von Bildern aus Tibet bei der Lichtprojektion am Bundeshaus aufmerksam.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery
465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Königspalast statt Bundeshaus: am diesjährigen Rendez-vous Bundesplatz wurde das Publikum auf eine Reise um die Welt mitgenommen.

Königspalast statt Bundeshaus: am diesjährigen Rendez-vous Bundesplatz wurde das Publikum auf eine Reise um die Welt mitgenommen.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Ein Pharao statt sieben Bundesräte: während der Licht- und Tonshow wurde die Fassade des Bundeshauses zur ägyptischen Pyramide.

Ein Pharao statt sieben Bundesräte: während der Licht- und Tonshow wurde die Fassade des Bundeshauses zur ägyptischen Pyramide.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Erstmals wurde die Show mit Live-Musik untermalt.

Erstmals wurde die Show mit Live-Musik untermalt.

Bild: Keystone

465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses - Gallery. Mit einer eigenen Lichtshow machten schweizerisch-tibetische Aktivistinnen und Aktivisten auf die Streichung von Bildern aus Tibet bei der Lichtprojektion am Bundeshaus aufmerksam.

Mit einer eigenen Lichtshow machten schweizerisch-tibetische Aktivistinnen und Aktivisten auf die Streichung von Bildern aus Tibet bei der Lichtprojektion am Bundeshaus aufmerksam.

Bild: Keystone

Rund 465'000 Besucherinnen und Besucher hat das diesjährige Rendez-vous Bundesplatz nach Angaben der Organisatoren angelockt. Die diesjährige 15. Ausgabe der Licht- und Tonshow trug den Titel «Voyage». Die Organisatoren schrieben von teilweise widrigem Wetter.

Keystone-SDA

22.11.2025, 22:15

22.11.2025, 22:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Lichtshow an der Fassade des Bundeshauses hat rund 465'000 Besucherinnen und Besucher angelockt.
  • Die diesjährige 15. Ausgabe des Spektakels trug den Titel «Voyage».
  • Eine Gruppe schweizerisch-tibetischer Aktivistinnen und Aktivisten inszenierte die rund 30-minütige Licht- und Tonshow.
Mehr anzeigen

Eine Gruppe schweizerisch-tibetischer Aktivistinnen und Aktivisten inszenierte am Samstagabend eine eigene Lichtshow und machte mit tibetischen Flaggen auf die Unterdrückung Tibets durch China aufmerksam.

Sie kritisierte den Entscheid der Parlamentsdienste, Tibet aus dem ursprünglichen Konzept von «Voyage» zu streichen. Das sei Selbstzensur und ein Einknicken vor politischem Druck aus China, teilte der Verein Tibeter Jugend in Europa (VTJE) mit.

Mit «Voyage» einmal um die ganze Welt

Rund 30 Minuten dauerten die erstmals mit Live-Musik unterlegten Lichtprojektionen an die Fassade des Bundeshauses. Die Show ging jeweils dreimal pro Abend über die Bühne.

Zu sehen waren in «Voyage», was auf Deutsch Reise heisst, weltbekannte Wahrzeichen wie der Eiffelturm in Paris, die ägyptischen Pyramiden oder der indische Taj Mahal.

Das Rendez-vous Bundesplatz startete am 18. Oktober und ging am 22. November zu Ende. Vergangenes Jahr verfolgten fast 621'000 Menschen die Show unter dem Titel «Volare». Das nächste Lichtspektakel am Bundeshaus ist vom 17. Oktober bis am 21. November 2026 zu sehen.

Meistgelesen

Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»
Trump rudert nach Todes-Drohungen gegen Demokraten zurück +++ Marjorie Taylor Greene tritt zurück
465'000 Menschen verfolgten Lichtshow an Fassade des Bundeshauses
«Ich habe eine Ablaufzeit»
Forscher warnen vor «ultraverarbeiteter Ernährung»