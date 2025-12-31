  1. Privatkunden
5,925 Millionen Franken Jackpot im Swiss Lotto ist geknackt

SDA

31.12.2025 - 20:29

Just zu Jahresende kann sich eine Schweizerin oder ein Schweizer über den Gewinn von fast sechs Millionen Franken freuen. (Archivbild)
Just zu Jahresende kann sich eine Schweizerin oder ein Schweizer über den Gewinn von fast sechs Millionen Franken freuen. (Archivbild)
Bild: Keystone

Eine Schweizerin oder ein Schweizer kann sich über den Gewinn von fast sechs Millionen Franken freuen. Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch ist der Jackpot geknackt worden. 

Keystone-SDA

31.12.2025, 20:29

31.12.2025, 20:53

Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch ist der Jackpot in der Höhe von 5,925 Franken geknackt worden. Die sechs richtigen Zahlen lauteten 1, 11, 23, 37, 39 und 40, die Glückszahl war die 6.

Als Replay-Zahl wurde die 3 gezogen und als Joker-Zahl die 240004. Gewonnen hat eine Person aus dem Swisslos-Gebiet, wie Swisslos mitteilte.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos weiter mitteilte.

