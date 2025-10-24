  1. Privatkunden
Grosser Stau 5 Autos crashen auf A1 bei Subingen SO

Sven Ziegler

24.10.2025

Drei der fünf involvierten Autos.
Drei der fünf involvierten Autos.
Kapo SO

Auf der Autobahn A1 bei Subingen SO hat sich am Donnerstagnachmittag eine Auffahrkollision mit fünf Fahrzeugen ereignet. Eine Person wurde leicht verletzt, der Verkehr staute sich zeitweise über mehrere Kilometer.

Redaktion blue News

24.10.2025, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der A1 bei Subingen prallten am Donnerstagnachmittag fünf Fahrzeuge ineinander.
  • Eine Person wurde leicht verletzt und von der Ambulanz vor Ort behandelt.
  • Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – es kam über 90 Minuten lang zu Verkehrsbehinderungen Richtung Zürich.
Mehr anzeigen

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Autobahn A1 bei Subingen (SO) zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr im stockenden Verkehr auf der Fahrbahn Richtung Zürich, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch die Ambulanz betreut. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Bergungsarbeiten kam es über rund eineinhalb Stunden zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der A1 in Richtung Zürich. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar; die Polizei hat eine Untersuchung zum genauen Hergang eingeleitet.

