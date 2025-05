Die Kantonspolizei Aargau hat den vermissten Jungen mittlerweile gefunden. sda

Ein 5-Jähriger aus Wettingen AG war draussen am Spielen, bevor er verschwand. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Nun ist er gefunden worden.

Heute Mittwoch ist ein 5-Jähriger in Wettingen AG als vermisst gemeldet worden. Die Polizei bat die Bevölkerung in einer Mitteilung um Mithilfe.

Nun folgt bereits Entwarnung: Der Bub konnte heute Nachmittag in einem Quartier in Wettingen wohlbehalten aufgefunden werden, teilt die Polizei mit.

Kurz nach 15 Uhr sei der als vermisst gemeldete 5-Jährige durch eine Polizeipatrouille in einem Quartier in Wettingen wohlbehalten aufgefunden worden.

Selim war laut Mitteilung an seinem Wohnort draussen am Spielen und entfernte sich in der Folge mit einem blauen Kinderfahrrad in unbekannte Richtung. Danach fehlte von ihm jede Spur.