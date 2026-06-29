Ein fünfjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag bei einem Badeunfall im Freibad Niederuzwil SG verunglückt. Nach einem Sprung vom Einmeterbrett ist es nicht mehr aufgetaucht und musste geborgen und reanimiert werden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen.

Badeunfall in Niederuzwil SG 5-jähriges Mädchen muss nach Sprung von Einmeterbrett reanimiert werden

Am Sonntagnachmittag ist es in einem öffentlichen Freibad in Niederuzwil SG zu einem Badeunfall gekommen. Ein fünfjähriges Mädchen musste nach seiner Bergung aus dem Wasser reanimiert werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr im Freibad an der Flawilerstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang das Mädchen vom Einmeterbrett ins Wasser und tauchte anschliessend für eine bislang unbekannte Zeit nicht mehr auf.

Drittpersonen und das Badepersonal konnten das Kind aus dem Wasser bergen und noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte reanimieren. Anschliessend wurde es mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Wie es zu dem Badeunfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen.