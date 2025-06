Detailhändler wollen Vereinbarung zu Plastiksäckli aufheben

inerv Und was isch mit de Pariser ???????????? Die landes ja au im Kübel oder ???????

WiniBlue inerv Diese gebrauchten Dinger liegen auch oft in der Natur herum, ekelhaft!

hanspeter inerv es landet noch ganz viel im kübel oder daneben heutzutage, das nicht nur dann, sondern schon bei der herstellung ein problem darstellt. bei allem gilt: weniger ist mehr! aber bei unserem reichtum überlegt das kaum mehr jemand. man kann es sich leisten, also tut man es. umwelt? was ist das? in meiner kindheit genügten zwei hosen, zwei schuhe, drei hemden, zwei pulli und etwas unterwäsche. das trugen wir jahrelang, es wurde geflickt. jünger geschwister trugen die kleider nochmals. schaut mal in unsere kleiderkästen heutzutage. die umweltverschmutzung fängt nicht erst mit dem plasticksäckchen an.

Geantleman Obwohl mir die 5 Rp. nicht weh tun, nehme ich immer in der Früchte und Gemüseabteilung 2-3 Sackli mit (sind dort gratis) und trage meine Einkäufe so nach Hause. Geht prima.

Reipliestio84 Geantleman Ganz toll. Bist ein richtiger Held!

robbingwood0815 Geantleman Herrlich – so nehmen Sie aktiv an der Vermüllung der Meere teil – quasi ehrenamtlich ...

(seltsames Stolz- bzw. Selbstwertgefühl)

hanspeter Geantleman und dann schmeissen sie diese weg? wird wohl so sein, denn sonst müssten sie nicht immer wieder neue dort mitnehmen. und auf diese verschwendung sind sie dann auch noch stolz? unglaublich.

Geantleman robbingwood0815 Meine Plastiksäckli landen nicht im Meer, sondern im Müll und werden fachgerecht verbrannt.

Geantleman hanspeter Meine Plastiksäckli landen nicht im Meer, sondern im Müll und werden fachgerecht verbrannt.

Geantleman hanspeter Man regt sich hier auf wegen ein paar Plastisäckli, aber es gibt ganz andere Umweltprobleme. Oder was glaubt ihr, was ein ausgebrochener Volkan bewirkt. Da kann die Menschheit unendliche viele Säckli verbrauchen.

hanspeter Geantleman und bei der gewinnung der rohstoffe, der herstellung und dem transport entsteht kein umweltschaden? und was entsteht bei der verbrennung ausser wärme sonst noch?

wir denken heutzutage leider oft nur an die entsorgung. doch die findet erst fast am ende eines gegenstandes statt. die umweltschäden entstehen auch schon viel früher und enden dann in abgasen und schlacken, deren endlagerung meistens auch nicht ohne schadenwirkung auf die umwelt abgeht. der beste umweltschutz besteht aus WENIGER VON ALLEM. gilt übrigens auch für die menschheit. ja gerade für die, denn ich kenne kein anderes lebewesen, das wissentlich, willentlich die eigenen lebensgrundlagen zerstört.

Reipliestio84 Ich verstehe auch nicht warum noch Plastiksäcke in Gemüseabteilungen. In Deutschland gibt's teilweise schon Papiersäcke um Gemüse und Früchte anzupacken.

hanspeter Reipliestio84 auch diese papiersäcke müssen hergestellt und entsorgt werden. dabei gibt es gute wiederverwendbare behältnisse, wie leinentaschen oder ähnliche. die kann man waschen und jahrelang benutzen.

Samesamebutdifferent In Anbetracht der mit Plastik vollgemüllten Meere, sollten diese Säcke gänzlich verboten werden.

robbingwood0815 Samesamebutdifferent unbedingt – es ist mit so absolut minimalstem Aufwand problemlos zu meistern .... keine Ahnung, was jetzt diese Rolle rückwärts wieder soll?

(komplettt verwirrter Zeitgeist!)

Friekauppau29 Samesamebutdifferent Was für ein Schwachsinn, wie kommen unsere Plastiksäckli ins Meer. Zuerst Denken dann Schreiben.

Geantleman Samesamebutdifferent Der Plastik kann nichts dafür, dass er im Meer landet Es ist der Mensch und eine nicht funktionierende Gesellschaft, die den Müll nicht richtig entsorgen will.

hanspeter Ernst_Fischer stimmt. doch das macht es ja nicht besser, wenn man anderswo die umwelt schädigt.

abgesehen davon hat russland diesen krieg mit dieser umweltzerstörung begonnen. jeder krieg zeigt die dummheit der menschheit auf. es gibt wohl kein vergleichbar blödes lebewesen wie wir menschen es sind. die von uns geschaffene KI wird uns in absehbarer zeit daran erinnern, wie auch immer und mit welchen folgen auch immer. übrigens, die KI schädigt die umwelt mindestens so fest durch ihren energieverbrauch ebenso wie die elektronischen währungen. davon redet leider fast niemand, denn mit beidem verdienen heute viele leute sehr viel geld. und die kümmert offenbar nicht, wie unsere erde in 50 jahren aussieht.

G0VEG4N Ernst_Fischer Stimmt! Und trotzdem können wir als Schweizer und priveligierte, gebildete Bürger es besser machen (wenn auch nur im Kleinen). Das hat die Schweiz doch früher so einzigartig und hum besten Land der Welt gemacht...?!? Hier ist (fast) alles besser! Wir brauchen keine Plastiksäckchen, dann schon eher Verteidigung.

TVfreek Papiersäcke wie in Frankreich, die landen nach dem Einkauf im Altpapier...

hanspeter ich habe vor jahren drei wiederverwendbare gewebesäckchen für gemüse gekauft, hab immer eines in meiner einkaufstasche. die einkaufstasche ist aus leinen, kann man alle waschen und jahrelang verwenden. verlangt mind. 2 franken, dann nimmt fast keiner mehr sowas. 5 rappen kümmern keinen. und dann soll mir mal jemand erklären, warum man z.b. eine banane oder eh schon eingepacktes gemüse, eine melone oder nen kürbis in ein säckchen einpacken muss. viele reden über umweltschutz. aber da spielt das scheinbar keine rolle. erschreckend, wie heutzutage immer noch viele leute (gedankenlos) egoistisch nach dem motto "nach mir die sintflut durch die gegend taumeln.

G0VEG4N hanspeter Mega cool und klug!

Betty151 Ich habe eigene Einkaufstaschen, es ist Faulheit bei jedem Einkauf Säckli zu kaufen. Die sollten noch viel teurer sein um endlich eine Reduktion des Verbrauchs zu erzielen.

robbingwood0815 Was birngt es, komplett unterschiedliche Verschmutzungssünden gegeneinander auszuspielen/hochzurechnen?



Im Alltag, gar im Alleingang, kann man Müll locker vermeiden –



die Weltlage/Gefährdungslage kann man nicht im Alltag (schon garnicht im Alleingang) locker verändern –. nur durch anhaltende Sorgsamkeit.

Halbschlaue Welch Heuchelei ! (Oder nur Kurzsichtigkeit nicht über die eigene Nasenspitze hinaus?…)

In der Schweiz endet kein einziges Plastiksäckchen als “Vermüllung der Meere”. Kehricht, (wo die Säckchen landen…sollten…), wird hier verbrannt und in Energie/Wärme zurückverwandelt !

Anders sieht es mit Zalando und Temu Schrott aus, was mit deren (kostenlosen) Rücksendungen passiert, interessiert Niemanden. Oder dem Abrieb der Millionen Pneus auf den Strassen : das gibt mehr Mikroplastik als alle anderen Quellen zusammen !

Aber sich echauffieren wegen Säcklein oder PET Flaschendeckeli, das macht Stimmung!

(PS: ich brauch übrigens kaum PlastSäckl, aber nicht wegen derer Entsorgung sondern Produktion !)

hanspeter Halbschlaue stimmt wohl teilweise, die meisten säckchen werden im müll verbrannt. aber für die herstellung entsteht auch viel umweltschaden. und bei der verbrennung entsteht nicht nur wärme...

zu temu usw. gibts nichts hinzuzufügen. ausser, dass sie halt billig sind und in diesem zusammenhang die umwelt für die meisten kein gedanken wert. dass in fernen ländern bei der produktion haufenweise gratis oder billig gift in die umwelt abgelassen wird, kümmert niemanden, es ist ja weit weg. dass die luft von dort und das wasser über den kreislauf auch mal zu uns kommt, kein gedanke.

Thompauntei79 Ich kann mir kaum vorstellen, dass unsere Plastiksäckli in den Weltmeeren landen. Die landen in unseren Kehrichtverbrennungsanlagen und erzeugen noch Wärme oder Strom.

Statt uns mit Vorschriften und Verboten zu erdrücken, würde man besser dieses Problem in den Ländern angehen, wo diese Säckli wirklich im Meer landen.

Aber das geht eben nicht so einfach.

Realdenker Nicht aufheben, sondern auf 20Rappen erhöhen!

Bergler Diese Plastiksäckli verbieten und durch kompostierbare ersetzen.

Wenn die kompostierbaren Säckli in denselben Mengen produziert werden wie die konventionellen, werden die Produktionskosten wesentlich sinken und die Preisdifferenz wird irrelevant.

hanspeter Bergler der gedanke ist naheliegend. die kompstierbaren säckli verrotten leider viel weniger gut, als etwa gemüsereste. bei der herstellung und transport wird aber auch umweltschaden entstehen.

wie wärs, wenn wir wiederverwendbare taschen verwenden, die man hin und wieder waschen und jahrelang verwenden kann?

G0VEG4N Bergler BRAVO!! Alles andere ist/wäre sehr dumm... Leider sind viele Menschen sehr sehr dumm und verstehen es nicht.

NEINTINein Von mir aus sollen die Säcke weiterhin etwas kosten, aber sie sollen nicht abgeschafft werden, denn alle Alternativen sind ein Witz .

Die Netze verstopfen die Taschen und wenn man sie braucht, hat man sie eh nicht dabei , und und und.



Aber das Schlimmste sind ja wirklich die Papiertüten , diese nutzlosen Dinger,

die nur kaputt gehen , nicht wieder verwendbar, zum Altpapier dürfen sie auch nicht, also bitte : diese abschaffen !



Ich verwende Plastiktüten in zigfachem Gebrauch für alles mögliche,

gerade beim Kofferpacken kann man sie wunderbar einsezten, für Kleines,

für Schuhe , absolut nichts für den Müll !



Und es wäre mal nachzuprüfen, welche Länder die Meere tatsächlich zumüllen !

Bohnenstange Wenn diese Gebühren-Säckli wirklich etwas bringen sollen, dann müssen die Kosten auf 10, 20, oder gar 30 Rappen erhöht werden! 💰 🥸

robbingwood0815 Benutze prinzipiell nur Mehrwegbehältnisse – alles gratis. Dann geh ich mit dem Leinen-Werbeträger vom Metzger in die Bäckerei, mit der Viskaose-Tasche vom Denner in den Coop, mit jener der Migros in den Dorfladen etcetc.

Mehrwegbeutelchen fürs Gemüse verwend ich parallel als Geschenkverpackungen und so weiter: macht beinahe Spass – zumindest mir ... und sorgt immer mal wieder für Schmunzler ...

Klar, diese Platikdinger sind nur die Sptze des Müllbergs (von Kaffirahmdeckeli ganz zu schweigen) aber immerhin.

Der ganze Materialisierungswahn – inkl die Billigstanbieter für «fast-fashion» etc: grauenhaft – aber irgendwas kann man immer lustvoll entgegensetzen, so als störrisches Kleinvieh ;-)

G0VEG4N robbingwood0815 Man kann swine Früchte und Gemüse auch direkt in den Rucksack, Papiertaschen o.ä. legen, ohne sinnlose Plasticksäckchen zu nutzen!

robbingwood0815 G0VEG4N mach ich ;-)

robbingwood0815 G0VEG4N durchschnittlich alle drei Wochen produzier ich 35l Müll – kann man gerne mal hochrechnen ...

G0VEG4N Sollte dies tatsächlich geschehen, werden Petflaschen systematisch nur noch hingestellt statt eingeworfen, Hundescheisse an den Kassen platziert, ganze Plastikrollen mitgenommen und viele weitere legale Schikanen gestartet!!!

Campos Eine sehr wichtige Diskussion für unser Land, wir haben auch keine anderen Probleme, Blick ins Wallis bitte. Also einfach so lassen wie es ist und auf PET Flaschen Depot erheben, dass ist schon lange fällig!