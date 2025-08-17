  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Medizinisches Problem 50-Jährige stirbt beim Aareschwimmen in Solothurn

Lea Oetiker

17.8.2025

Eine 50-Jährige Frau verstarb am Samstag im Spital nach dem Aareschwimmen.
Eine 50-Jährige Frau verstarb am Samstag im Spital nach dem Aareschwimmen.
KEYSTONE

Beim Aareschwimmen in Solothurn ist am Samstag eine 50-jährige Frau in Not geraten und wenig später im Spital verstorben. Hinweise deuten auf ein medizinisches Problem als Ursache hin.

Lea Oetiker

17.08.2025, 10:24

Am Samstagnachmittag ist es beim Aareschwimmen in Solothurn zu einem Unfall gekommen. Eine 50-jährige Teilnehmerin geriet kurz vor 16.50 Uhr im Bereich des Landhauses in Not.

Ersthelfende sowie eine Boots-Patrouille der Stadtpolizei Solothurn konnten die Frau umgehend bergen und sofortige Reanimationsmassnahmen einleiten. Während des Einsatzes wurden der Ritterquai im Bereich der Rötibrücke sowie die Fussgängerbrücke vorübergehend gesperrt.

Die Frau wurde unter laufenden Rettungsmassnahmen in ein Spital gebracht, wo sie wenig später verstarb. Nach ersten Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Meistgelesen

Seniorin musste Strafe zahlen, weil sie einen früheren Zug nahm
Wirst du häufiger als andere gestochen? Das ist der Grund
Das stand in dem Brief von Melania Trump an Putin
Schlegel wuchtet Gegner einarmig ins Sägemehl – auch Giger gewinnt
Mutter drückt Pickel im Gesicht aus – und landet im Notfall