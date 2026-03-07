Verschmierte Tramstationen und Schaufenster − Paradeplatz bockiert

Am Zürcher Paradeplatz ging am Samstag nichts mehr. Rund 500 Demonstrantinnen blockierten den Trambetrieb. Keystone

Geschätzt 1000 Frauen haben am Samstag an der Demonstration zum Frauentag in Zürich teilgenommen. Entlang der Route vom Paradeplatz zum Helvetiaplatz gab es zahlreiche Sachbeschädigungen.

Rund 500 Demonstrantinnen blockieren am Samstagnachmittag den Zürcher Paradeplatz anlässlich des Frauentags.

Die Polizei lässt die unbewilligte Demonstration zunächst zu.

Einige vermummte Teilnehmerinnen blockieren mit gespannten Seilen die Tramgeleise, wodurch der Tramverkehr zum Stillstand kommt. Mehr anzeigen

Der Zürcher Paradeplatz war am Samstag Nachmittag dicht: Rund 1000 Demonstrantinnen haben den Platz anlässlich des Frauentags blockiert. Der Verkehr kam rasch zum Erliegen.

Schon kurz, nachdem sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte, kam es zu ersten Schmierereien an Schaufenstern. Bei mehreren Tramstationen bemalten Vermummte den Boden mit roter Farbe.

Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, liess die Frauen aber gewähren. Männer waren im Demonstrationszug praktisch keine zu sehen. Schon auf dem Flyer wurden Männer dazu aufgerufen, der Kundgebung «solidarisch fernzubleiben».

Einige vermummte Frauen spannten Seile über die Geleise, so dass der Tramverkehr blockiert wurde. Neben Frauen mit violetten Fahnen waren auch viele Iranerinnen, Kurdinnen und Pro-Palästina-Aktivistinnen an der Kundgebung.