Verschmierte Tramstationen und Schaufenster − Paradeplatz bockiert

Der Zürcher Paradeplatz war am Samstag Nachmittag dicht: Rund 1000 Demonstrantinnen haben den Platz anlässlich des Frauentags blockiert. Der Verkehr kam rasch zum Erliegen.
Schon kurz, nachdem sich der Demonstrationszug in Bewegung setzte, kam es zu ersten Schmierereien an Schaufenstern. Bei mehreren Tramstationen bemalten Vermummte den Boden mit roter Farbe.
Die Stadtpolizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, liess die Frauen aber gewähren. Männer waren im Demonstrationszug praktisch keine zu sehen. Schon auf dem Flyer wurden Männer dazu aufgerufen, der Kundgebung «solidarisch fernzubleiben».
Einige vermummte Frauen spannten Seile über die Geleise, so dass der Tramverkehr blockiert wurde. Neben Frauen mit violetten Fahnen waren auch viele Iranerinnen, Kurdinnen und Pro-Palästina-Aktivistinnen an der Kundgebung.
«Jeden dritten Tag wird eine Frau vom Partner ermordet»
Dass Gewalt an Frauen auch in Deutschland ein grassierendes Problem ist, ist vielen nicht bewusst. Der internationale Frauentag dient weltweit dazu, auf die Lebensrealität von Frauen aufmerksam zu machen. (Archiv von 2024)