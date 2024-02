500 Kilo Kokain in Nespresso-Fabrik – zwei Verdächtige festgenommen

Die Polizei fand 2022 in der Lieferung 500 Kilo Kokain im Marktwert von 50 Millionen Franken. (Archivbild) Bild: sda

Im Mai 2022 fand die Kantonspolizei Freiburg in einer Nespresso-Fabrik in Romont FR eine halbe Tonne Kokain. Nun sollen zwei mutmassliche Organisatoren des Drogen-Deals festgenommen worden sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nespresso-Fabrik in Romont FR fand die Kantonspolizei Freiburg im Mai 2022 eine halbe Tonne Kokain.

In Norditalien wurden nun zwei Verdächtige des Falls festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wurden insgesamt bereits drei Personen verhaftet. Mehr anzeigen

Es war ein spektakulärer Fund, den die Kantonspolizei Freiburg im Mai 2022 machte: Im Nespresso-Werk in Romont FR lagerten damals 500 Kilogramm Kokain. Nachdem Mitarbeitende beim Abladen brasilianischer Kaffeebohnen eine unbekannte weisse Substanz entdeckten, rückten die Behörden an und fanden eine halbe Tonne weisses Pulver.

In insgesamt sechs Containern wurde Kokain mit einem Reinheitsgrad von 80 Prozent gefunden. Der geschätzte Verkaufswert der Drogen betrug mehr als 50 Millionen Franken. Nachdem die Ermittlungen der Freiburger Staatsanwaltschaft zum Fall zuletzt ins Stocken geraten waren, wurde der Fall der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft übertragen. Und offenbar wurden nun zwei Verdächtige aus Albanien auf Anordnung der Schweiz festgenommen, wie «20 Minutes» berichtete.

Mutmassliche Organisatoren in Lombardei ansässig

Demnach sind die beiden Verhafteten in der norditalienischen Lombardei ansässig. Einer der beiden soll einem Bericht eines albanischen Mediums zufolge bereits zuvor straffällig geworden. Laut Medienberichten, die sich auf «Gotham City» berufen, soll der verdächtige Mann bereits ausgeliefert worden sein.

Das Nespresso-Werk in Romont FR: Hier fanden Behörden 2022 eine halbe Tonne Kokain. Bild: KEYSTONE

Nur zwei Tage, bevor die Behörden die Ware in Romont fanden, wollten die beiden Männer offenbar die Drogen in Frenkendorf BL aus dem Container fischen, doch die mutmasslichen Organisatoren des Deals blieben erfolglos: Die Ladung war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Glâne verschifft worden.

Von Santos über Antwerpen nach Romont

Den Ermittlungen zufolge war das in Kaffeesäcken gelieferte Kokain nicht für die Firma Nespresso in Romont bestimmt. Das weisse Pulver wurde in einem Container vom brasilianischen Santos ins belgische Antwerpen transportiert. Romont hatte es schliesslich über den Schienenweg erreicht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wurden insgesamt bislang insgesamt drei Personen inhaftiert. Die zugehörigen Ermittlungen dauern an.