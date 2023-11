Ein Gimpel, im Volksmund auch Dompfaff genannt, in freier Wildbahn. Symbolbild: Keystone

Bei einer Razzia haben Schweizer Ermittler im Val-de-Ruz nicht nur 500 illegal gefangen Vögel gefunden, sondern auch Netze und Pfeifen zur Nachahmung von Vogelgesang.

Mehr als 500 illegal in Käfigen gehaltene einheimische und exotische Vögel sind am Montag im Neuenburger Jura beschlagnahmt worden. Vier Personen wurden verhört. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen die Beschuldigten.

Sie werden des Verstosses gegen das Tierschutzgesetz und des Verstosses gegen das Jagdgesetz verdächtigt, wie die Kantonspolizei Neuenburg am Donnerstag mitteilte. Die Behörden stellten im Val-de-Ruz Fangkäfige, Netze und Pfeifen zur Nachahmung von Vogelgesang im Wert von 40'000 bis 100'000 Franken sicher.

Die rund 200 einheimischen Vögel, darunter vor allem Grünfinken, Hänflinge oder Gimpel, waren für den Weiterverkauf in der Schweiz und im Ausland bestimmt. Die Tiere wurden mit Fallen gefangen, die in Wäldern aufgestellt worden waren. Die einheimischen Vögel wurden wieder in die freie Wildbahn entlassen.

