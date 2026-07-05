Notfall am Samstagmittag: Ein 51-jähriger Schweizer beklagt sich in einem Restaurant am Bahnhof Aarau plötzlich über Atemnot. Trotz Hilfe durch Mitbürger und Notarzt stirbt er vor Ort.

Medizinischer Notfall am Bahnhof Aarau: In einem Restaurant klagt ein 51-Jähriger am gestrigen Samstag gegen 12 Uhr über Atemprobleme, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Passanten hätten umgehend Erste Hilfe geleistet und auch das Team der herbeigerufenen Ambulanz habe «Reanimationsmassnahmen» eingeleitet, doch der Schweizer, der aus dem Kanton kommt, sei dennoch am selben Orte verstorben.

«Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen derzeit nicht vor», schreibt die Kapo. «Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

Auch wenn der Vorfall wahrscheinlich einen medizinischen Hintergrund hat, suchen die Behörden in der Sache nach Zeugen, die sich per Mail an stuetzpunkt.aarau@kapo.ag.ch oder via der Telefonnummer 062 836 55 55 melden können.