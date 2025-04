Die Kleine Scheidegg bei Grindelwald BE. KEYSTONE

Ein 54-jähriger Skifahrer aus Grossbritannien ist gestern auf der Kleinen Scheidegg in Grindelwald BE ums Leben gekommen.

Ein 54-jähriger Skifahrer ist gestern Morgen auf der Kleinen Scheidegg in Grindelwald BE ums Leben gekommen. Er kam aus noch ungeklärten Gründen von der markierten Piste ab und stürzte in einen Bach, wie die Berner Kantonspolizei heute mitteilte.

Gemäss Polizeiangaben war der Skifahrer von der Kleinen Scheidegg in Richtung Brandegg unterwegs. Die Begleiter des Skifahrers leisteten sofort Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte.

Der Brite wurde daraufhin schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen, wo er kurz darauf verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen