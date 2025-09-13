  1. Privatkunden
Schwerer Selbstunfall in Olten 57-jährige Autofahrerin kracht in Bushäuschen – drei Verletzte

Samuel Walder

13.9.2025

Die Unfallursache ist bislang unklar.
Die Unfallursache ist bislang unklar.
Kapo Solothurn

Am Bahnhof Olten kam es am Freitag zu einem Selbstunfall: Eine 57-Jährige rammte mit ihrem Wagen einen Kandelaber, ein Bushäuschen und eine Sitzbank. Drei Menschen mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

Samuel Walder

13.09.2025, 09:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Olten verlor eine 57-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das gegen einen Kandelaber, ein Bushäuschen und eine Sitzbank prallte.
  • Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer; sie mussten per Helikopter oder Ambulanz in Spitäler gebracht werden.
  • Die Unfallursache ist unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, die Gösgerstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt.
Mehr anzeigen

Am Freitag, kurz nach 17 Uhr, kam es beim Bahnhofplatz in Olten zu einem Selbstunfall mit einem Auto.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor eine 57-jährige Automobilistin im Bereich der Bushaltestelle aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses fuhr in der Folge ein Kandelaber um, prallte in ein Bushäuschen und fuhr schliesslich in eine Sitzbank, wo es zum Stillstand kam.

Dabei wurden die Automobilistin sowie zwei weitere Personen leicht, mittelschwer und schwer verletzt. Eine Person musste mit einem Rettungshelikopter und zwei Personen mit Ambulanzen in Spitäler gebracht werden.

Das Auto prallte in das Bushäuschen und in die Sitzbank.
Das Auto prallte in das Bushäuschen und in die Sitzbank.
Kapo Solothurn

Unfallursache unbekannt

Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind derzeit unklar und werden durch die Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn untersucht.

Nebst mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei, der Staatsanwaltschaft und dem Rettungsdienst standen Angehörige der Feuerwehr Olten, Mitarbeitende der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG, der SBB und der Transportpolizei sowie ein Care-Team im Einsatz.

Die Gösgerstrasse zwischen Bahnhofbrücke und Trimbacherbrücke musste aufgrund dieses Ereignisses während mehrerer Stunden gesperrt werden.

