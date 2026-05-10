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Wohlen AG 57-Jähriger nach Angriff erheblich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Lea Oetiker

10.5.2026

Die Aargauer Polizei sucht einen Autofahrer, der einen Verkehrsdienst-Mitarbeiter verletzt hat. (Symbolbild)
sda

In der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG ist am Samstagabend ein 57-jähriger Mann von Unbekannten attackiert und erheblich am Kopf verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Lea Oetiker

10.05.2026, 14:05

10.05.2026, 14:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG wurde am Samstagabend ein 57-jähriger Mann von Unbekannten von hinten angegriffen und schwer am Kopf verletzt.
  • Die Täter flüchteten in unterschiedliche Richtungen und konnten trotz Fahndung bisher nicht gefasst werden.
  • Die Kantonspolizei Aargau hat eine Strafuntersuchung eröffnet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
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In der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG ist am Samstagabend ein 57-jähriger Mann von Unbekannten angegriffen und erheblich verletzt worden. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am 9. Mai 2026 kurz nach 18 Uhr. Eine Drittperson alarmierte die Notrufzentrale, nachdem sie einen Mann mit einer blutenden Kopfverletzung am Boden liegend entdeckt hatte. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf den 57-Jährigen, der anschliessend mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital gebracht wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann unvermittelt von hinten attackiert. Eine Auskunftsperson berichtete, einen dumpfen Knall gehört und danach zwei junge Männer flüchtend gesehen zu haben.

Die mutmasslichen Täter werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer ist etwa 175 Zentimeter gross, trug eine beige Hose sowie ein helles Oberteil und hatte nach hinten frisierte Haare. Der zweite Mann ist rund 170 Zentimeter gross, trug eine blaue Jeans, einen dunklen Hoodie und eine schwarze Sonnenbrille.

Videoaufnahmen zeigen, wie einer der Verdächtigen in heller Kleidung in Richtung Migros davonrannte. Der zweite dürfte in Richtung Untere Farnbühlstrasse geflüchtet sein.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter bislang nicht identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Bahnhofs Wohlen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062 835 80 26 oder per E-Mail an ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch zu melden.

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