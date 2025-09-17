Am Wochenende zeigten die Uhren an rund 60 Bahnhöfen eine Stunde zu früh an. Nau.ch hat zuerst berichtet, zuvor hat ein Pendler auf der Plattform Reddit darauf aufmerksam gemacht. Die Uhren haben Winter- statt Sommerzeit angezeigt und waren damit eine Stunde zu früh eingestellt.
Die SBB schreiben auf Anfrage von blue News, dass das Problem am Wochenende an rund 60 Bahnhöfen schweizweit bestanden habe. «Mittlerweile konnte das Problem fast überall gelöst werden.»
Die Ursache für die Störung sei noch nicht abschliessend geklärt. «Es handelte sich um die Bahnhöfe, an denen die Uhren über sogenannte zentrale Mutteruhren gesteuert werden», so die SBB. «Das bedeutet, dass es eine zentrale Hauptuhr gibt, die die Zeitvorgabe für alle angeschlossenen Nebenuhren liefert.»
Auswirkungen auf den Zugverkehr habe es keine gegeben.
Mehr aus dem Ressort
Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang
Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.