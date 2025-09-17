SBB-Uhren spielten am Wochenende Winter statt Sommer. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Am Wochenende zeigten Bahnhofsuhren der SBB rund 60 Standorten Winter- statt Sommerzeit. Die Störung ist inzwischen weitgehend behoben – die Ursache bleibt aber noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An rund 60 Bahnhöfen in der Schweiz zeigten die Uhren am Wochenende eine Stunde zu früh an.

Laut SBB konnte inzwischen fast überall behoben werden.

Die genaue Ursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

Am Wochenende zeigten die Uhren an rund 60 Bahnhöfen eine Stunde zu früh an. Nau.ch hat zuerst berichtet, zuvor hat ein Pendler auf der Plattform Reddit darauf aufmerksam gemacht. Die Uhren haben Winter- statt Sommerzeit angezeigt und waren damit eine Stunde zu früh eingestellt.

Die SBB schreiben auf Anfrage von blue News, dass das Problem am Wochenende an rund 60 Bahnhöfen schweizweit bestanden habe. «Mittlerweile konnte das Problem fast überall gelöst werden.»

Die Ursache für die Störung sei noch nicht abschliessend geklärt. «Es handelte sich um die Bahnhöfe, an denen die Uhren über sogenannte zentrale Mutteruhren gesteuert werden», so die SBB. «Das bedeutet, dass es eine zentrale Hauptuhr gibt, die die Zeitvorgabe für alle angeschlossenen Nebenuhren liefert.»

Auswirkungen auf den Zugverkehr habe es keine gegeben.

