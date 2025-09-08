60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

In Buttwil AG hat ein Dieb Produkte gestohlen. (Symbolbild) sda

Was als Bagatelldelikt beginnt, endet mit einer happigen Strafe: Nach einem Diebstahl von Fleisch und Bargeld in einem Hofladen in Buttwil muss ein Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz über 20'000 Franken zahlen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann aus Deutschland stahl Fleisch und Bargeld im Wert von 60 Franken aus einem Hofladen in Buttwil (AG), wurde aber dank Videoüberwachung identifiziert.

Neben dem Diebstahl fuhr er ohne Führerausweis, was ihm eine Strafe von über 20'000 Franken einbrachte.

Die Bauernfamilie erhält trotz Anzeige keinen Schadensersatz und müsste zivilrechtlich dafür kämpfen. Mehr anzeigen

Ein paar Franken aus der Kasse, ein Stück Fleisch aus dem Regal – und am Ende eine saftige Rechnung von über 20'000 Franken: Ein Diebstahl in einem Hofladen in Buttwil (AG) hat für einen Mann aus Deutschland ein bitteres Nachspiel, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt.

Der Vorfall ereignete sich am 24. März dieses Jahres. Ein Mann, Mitte 30, wohnhaft in Deutschland mit Postadresse in Fahrwangen, fuhr mit seinem Audi auf den Hof einer Bauernfamilie. Dort griff er in die Geldkassette, erbeutete 25 Franken – und nahm zusätzlich Fleischprodukte im Wert von rund 35 Franken mit. Gesamtschaden: knapp 60 Franken.

Doch was für viele Diebe oft folgenlos bleibt, hatte in diesem Fall gravierende Konsequenzen. Denn die Bauernfamilie hatte längst aufgerüstet: Videokameras überwachen nicht nur den Laden, sondern auch den Hof.

«Sonst würde dauernd gestohlen»

«Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, sonst würde dauernd gestohlen», erklärt Landwirt Thomas Näf gegenüber der «Aargauer Zeitung». Früher habe man die Täter noch direkt angerufen – mit teils skurrilen Reaktionen.

«Einmal hat eine Frau bezahlt, aber ihr Mann hat beim Hinausgehen das Geld wieder eingesteckt. Das war ihr sehr peinlich, als wir anriefen», erinnert sich Näf. Heute jedoch erstatten die Bauern Anzeige, sobald Täter oder Autonummer bekannt sind – im Schnitt einmal pro Jahr.

So auch diesmal. Und der ertappte Seetaler hatte noch mehr Dreck am Stecken: Er sass am Steuer, obwohl ihm sein Führerausweis bereits 2018 unbefristet entzogen worden war.

Die Bauern gehen leer aus

Die Kombination aus Diebstahl und Fahren ohne Berechtigung brachte ihm nun eine drakonische Strafe ein: 135 Tagessätze à 140 Franken – insgesamt 18'900 Franken. Dazu eine Busse von 180 Franken und Strafgebühren von 1'200 Franken. Endsumme: 20'280 Franken. Zahlt er nicht, drohen 137 Tage Haft.

Für Landwirt Näf bleibt trotz der harten Strafe ein bitterer Beigeschmack: «Das Tragische ist, dass wir von diesem Geld nichts sehen. Das steckt die Behörde ein.» Um die 60 Franken Schadenersatz müsste die Familie zivilrechtlich kämpfen.

Ein Diebstahl, der mit 60 Franken begann, endet für den Täter also mit einem Loch von über 20'000 Franken – und zeigt, dass Hofladen-Klau manchmal sehr, sehr teuer werden kann.