60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kamera überführt Dieb 60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

Samuel Walder

8.9.2025

In Buttwil AG hat ein Dieb Produkte gestohlen. (Symbolbild)
In Buttwil AG hat ein Dieb Produkte gestohlen. (Symbolbild)
sda

Was als Bagatelldelikt beginnt, endet mit einer happigen Strafe: Nach einem Diebstahl von Fleisch und Bargeld in einem Hofladen in Buttwil muss ein Deutscher mit Wohnsitz in der Schweiz über 20'000 Franken zahlen.

Samuel Walder

08.09.2025, 19:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann aus Deutschland stahl Fleisch und Bargeld im Wert von 60 Franken aus einem Hofladen in Buttwil (AG), wurde aber dank Videoüberwachung identifiziert.
  • Neben dem Diebstahl fuhr er ohne Führerausweis, was ihm eine Strafe von über 20'000 Franken einbrachte.
  • Die Bauernfamilie erhält trotz Anzeige keinen Schadensersatz und müsste zivilrechtlich dafür kämpfen.
Mehr anzeigen

Ein paar Franken aus der Kasse, ein Stück Fleisch aus dem Regal – und am Ende eine saftige Rechnung von über 20'000 Franken: Ein Diebstahl in einem Hofladen in Buttwil (AG) hat für einen Mann aus Deutschland ein bitteres Nachspiel, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. 

Der Vorfall ereignete sich am 24. März dieses Jahres. Ein Mann, Mitte 30, wohnhaft in Deutschland mit Postadresse in Fahrwangen, fuhr mit seinem Audi auf den Hof einer Bauernfamilie. Dort griff er in die Geldkassette, erbeutete 25 Franken – und nahm zusätzlich Fleischprodukte im Wert von rund 35 Franken mit. Gesamtschaden: knapp 60 Franken.

Doch was für viele Diebe oft folgenlos bleibt, hatte in diesem Fall gravierende Konsequenzen. Denn die Bauernfamilie hatte längst aufgerüstet: Videokameras überwachen nicht nur den Laden, sondern auch den Hof.

«Sonst würde dauernd gestohlen»

«Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, sonst würde dauernd gestohlen», erklärt Landwirt Thomas Näf gegenüber der «Aargauer Zeitung». Früher habe man die Täter noch direkt angerufen – mit teils skurrilen Reaktionen.

«Einmal hat eine Frau bezahlt, aber ihr Mann hat beim Hinausgehen das Geld wieder eingesteckt. Das war ihr sehr peinlich, als wir anriefen», erinnert sich Näf. Heute jedoch erstatten die Bauern Anzeige, sobald Täter oder Autonummer bekannt sind – im Schnitt einmal pro Jahr.

So auch diesmal. Und der ertappte Seetaler hatte noch mehr Dreck am Stecken: Er sass am Steuer, obwohl ihm sein Führerausweis bereits 2018 unbefristet entzogen worden war.

Die Bauern gehen leer aus

Die Kombination aus Diebstahl und Fahren ohne Berechtigung brachte ihm nun eine drakonische Strafe ein: 135 Tagessätze à 140 Franken – insgesamt 18'900 Franken. Dazu eine Busse von 180 Franken und Strafgebühren von 1'200 Franken. Endsumme: 20'280 Franken. Zahlt er nicht, drohen 137 Tage Haft.

Für Landwirt Näf bleibt trotz der harten Strafe ein bitterer Beigeschmack: «Das Tragische ist, dass wir von diesem Geld nichts sehen. Das steckt die Behörde ein.» Um die 60 Franken Schadenersatz müsste die Familie zivilrechtlich kämpfen.

Ein Diebstahl, der mit 60 Franken begann, endet für den Täter also mit einem Loch von über 20'000 Franken – und zeigt, dass Hofladen-Klau manchmal sehr, sehr teuer werden kann.

Meistgelesen

60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Gericht bestätigt: Trump muss 83 Millionen Dollar Strafe zahlen +++ US-Präsident droht Chicago mit «Krieg»
Erneute Attacke auf die «Druschba»-Pipeline – Video zeigt den ukrainischen Angriff +++ Drohne stürzt in Polen ab
Die Aufstellung ist da: So spielt die Schweiz gegen Slowenien
Reuteler brillant ++ Xhemaili Matchwinnerin ++ Herzog hält die Null ++ Peng auf der Bank

Mehr aus dem Ressort

Ausbildung. Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung

AusbildungStänderat will neue Titel in der höheren Berufsbildung

Leser*innen-Aufruf. Hast du Fragen zur E-ID? Wir suchen für dich nach Antworten

Leser*innen-AufrufHast du Fragen zur E-ID? Wir suchen für dich nach Antworten

Parlament. Neuer Schaffhauser FDP-Ständerat Brüngger nimmt seine Arbeit auf

ParlamentNeuer Schaffhauser FDP-Ständerat Brüngger nimmt seine Arbeit auf

Videos aus dem Ressort

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat im Namen des Bundesrates die Ziele des Bundesrates für das Jahr 2026 präsentiert.

08.09.2025

Granit Xhaka: «Die erste Halbzeit war ein Riesen-Statement»

Granit Xhaka: «Die erste Halbzeit war ein Riesen-Statement»

Das Schweizer Nationalteam überzeugt zum Auftakt der WM-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin gewinnt gegen Kosovo 4:0. Die Tore erzielten zweimal Breel Embolo, Manuel Akanji und Silvan Widmer. Alle Treffer fielen in der ersten Halbzeit.

05.09.2025

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

04.09.2025

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Bundespräsidentin präsentiert Jahresziele 2026 des Bundesrates

Granit Xhaka: «Die erste Halbzeit war ein Riesen-Statement»

Granit Xhaka: «Die erste Halbzeit war ein Riesen-Statement»

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

Gewitter in Ostermundigen (Kanton Bern) am 4. September 2025

Mehr Videos