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Unfall in Maggia TI Mann (60) stürzt bei Reinigungsarbeiten in den Tod

SDA

13.6.2026 - 10:42

Maggia ist eine politische im Tessin, bekannter ist hingegen der gleichnamige Fluss.
Maggia ist eine politische im Tessin, bekannter ist hingegen der gleichnamige Fluss.
Symbolbild: Keystone

Im Tessin hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 60-jähriger Mann verstarb, nachdem er bei Reinigungsarbeiten in steilem Gebiet abstürzte. 

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

13.06.2026, 10:42

Ein 60-jähriger Mann ist am Freitagabend bei Reinigungsarbeiten in Maggia TI tödlich verunglückt. Der Schweizer Bürger sei in einem steilen Gebiet abgestürzt, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mit.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr bei Monti Rings Zora. Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Rettungsdienst Rega waren vor Ort. Sie konnten jedoch nur noch den Tod des in der Region wohnhaften Schweizers feststellen, wie es weiter hiess.

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